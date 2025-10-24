高安國共諜案 判決書揭「危台計畫」

陸軍退役中將高安國遭中共收買，吸收現、退役軍人發展共諜組織，並發起「反獨促統聯軍」組織，落實兩岸統一目標，昨依違反國家安全法的發展組織未遂罪，重判高七年六月。（取自高安國臉書）

陸軍退役中將高安國遭中共收買，吸收現、退役軍人發展共諜組織，並發起「反獨促統聯軍」組織，落實兩岸統一目標，昨依違反國家安全法的發展組織未遂罪，重判高七年六月，因還可上訴，高院為防止包括高在內的六名被告潛逃，除諭知六人全部交保，還下令均須配戴電子腳鐐、限制出境等強制處分。法界估計，現年八十一歲的高安國不僅是共諜最高將領、最老的一人，等到服刑出獄恐怕已是約九十歲的老翁。

檢調調查，高安國退役後被中共收買，二〇二〇年草擬「中華民族反獨促統聯軍」組織的計畫，並擬定「永福計畫」訂出作戰計畫，與同居女友劉逸蓁陸續物色現、退役軍人加入。

請繼續往下閱讀...

高、劉前年二月起，多次赴中與中共黨政軍人員見面、接受指示，回台以召開研討會及接觸現、退役軍人方式，為中發起「反獨促統聯軍」組織，企圖在解放軍獲得台灣周邊海空優勢，完全封鎖台灣時，充當中共內應，並對政府重要機構發動攻擊，建立臨時政府，達到兩岸統一目標。高兩人錄製反對民進黨政府或舉辦反政府活動，上凱道拉布條，配合中共主張，陸續獲得中共資助美金、人民幣共約新台幣四百十一萬元，但兩人接觸現、退役軍人均無回應。

另外，高安國義子侯紹康二〇一九年與高赴中接受招待，而結識中方情治人員被吸收為共諜，侯從二〇一九年至二〇二四年間，吸收退役少校張勝豪、退役中尉邱榮鴻及非軍職人士陳敬淮加入共諜組織既遂，侯因此獲得新台幣三百廿五萬元，另三人獲得新台幣九萬元至一百十五萬不等犯罪所得，但候四人拉攏現、退役軍人未成功。高檢署將高六人依國安法發展組織罪起訴，移審高院後獲續押。

高院審理時，高、劉女、張勝豪均否認犯罪，侯、陳、邱三男均坦承犯行。高院考量此案事證明確，八月間同意准予六人交保，其中高的交保金一百廿萬元最高，其他人為數十萬元不等，六人均配戴電子腳鐐及限制出境等處分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法