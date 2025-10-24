國民黨團推停砍公教年金》靠撥補填補缺口？學者：應先解決少子化

東吳大學社會學系教授葉崇揚。（記者謝君臨翻攝）

立法院司法及法制委員會昨舉行「公立學校教職員退撫條例修正草案」公聽會。會中，有專家學者認為，政府應負起責任撥補，或增加退撫基金投資效益。但東吳大學社會學系教授葉崇揚強調，「要依賴投資報酬率解決財務問題，所有國家都告訴我們，這是不可能的，這在學術上已獲認證；而撥補是用稅收，我付的稅為何不拿來解決少子化的問題？少子化的問題不解決，財政問題永遠在那。」

立院國民黨團於本會期優先推動「停砍公教年金」修法，司法委員會國民黨籍召委翁曉玲繼排審相關草案後，昨舉行公聽會討論「是否修法停止退休所得替代率遞減、退休所得隨在職人員薪資及消費者物價指數（CPI）調整」等議題。

「砍年金是否正當改革？」台北市退休教職員權益促進會副理事長孫鳳群說，依據「公立學校教職員退撫條例」第八條，「退撫基金由教職員與政府共同按月撥繳退撫基金費用設立之，並由政府負最後支付保證責任。」但撥補卻一毛不拔，砍年金照樣會破產，政府沒有撥補才是元兇。

全國教師會文宣部主任羅德水指出，政府不僅是全民的政府，更是公教人員的雇主，應盡快履行政府責任，依精算結果，分十年撥補退撫基金，並一併補足之前短編數額。

對於與會專家學者提及政府撥補、基金投資績效等，葉崇揚表示，依賴投資報酬率解決財務問題，所有國家都告訴我們，這是不可能的，這是在學術上已經認證的事，因為人口老化的速度已遠超過想像，所以在這種情況底下，依賴投資，是完全不可能去解決年金財務的問題。

葉崇揚也說，公教退撫是由雇主和勞工一起提撥這個錢，雇主就是政府、勞工就是教師或公務人員，就會變成是用稅收來撥補，「可是我付的稅，為什麼要幫你們撥補？為何不用來解決少子化的問題？」

葉崇揚強調，少子化的問題可以解決的話，財政問題才可以解決；如果少子化的問題無法解決，財政問題就永遠會存在，尤其當年金的設計是採用「Pay as you go」時，那就不可能解決這件事情。

經濟民主連合智庫召集人賴中強則主張，政府要推動救助型基礎年金，即滿六十五歲的國民（原住民滿五十五歲）每月領取各項老年或退休社會給付合計不滿老農津貼八一一〇元標準者，由國家補足其差額。如果公教年改要再修，應該先讓全國長者有八千元。

