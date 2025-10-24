國民黨團推停砍公教年金》銓敘部：退撫基金收支再度失衡

立法院司法及法制委員會昨舉行「公立學校教職員退撫條例修正草案」公聽會。（記者謝君臨攝）

立法院司法及法制委員會昨舉行「公立學校教職員退撫條例修正草案」公聽會，邀請專家學者共同討論「是否修法停止退休所得替代率遞減、退休所得隨在職人員薪資及消費者物價指數（CPI）調整」等議題。銓敘部指出，若修法停止退休所得替代率逐年降低，勢必使退撫基金收支再度失衡，嚴重影響財務安全。

立院國民黨團於本會期優先推動「停砍公教年金」修法，司法委員會國民黨籍召委翁曉玲昨舉行公聽會，聽取學者專家意見。

估減少2782億挹注退撫基金

銓敘部書面報告指出，關於立委提案希望所得替代率自一一三年一月一日起不再調降，不宜採行，因為這會使退撫基金收支再度失衡。若自一一三年停止調降，因年改節省經費可挹注退撫基金金額，將大幅減少二七八二億元，致退撫基金用罄年度提早發生。

基金恐提前至131、129年用罄

銓敘部續指，年改後，公教人員退撫基金用罄年度分別從一二〇年及一一九年延後至一三八年及一三四年，而因一一二年七月一日以後初任人員個人專戶制的實施，用罄年度分別提前至一三四年及一三一年。若修法自一一三年一月一日起停止調降退休所得，將使公教人員退撫基金用罄年度分別再提前至一三一年及一二九年，受影響的是所有現職人員及已退人員的退休權益保障。

銓敘部表示，若要使公教人員退撫基金維持在原來一三八年及一三四年不用罄，須由政府預算撥補金額，照精算結果分十年撥補方案估算，其中因實施個人專戶制財務缺口，總計三三七〇億元；若修法自一一三年一月一日起停止調降退休所得，十年須再撥補三〇二〇億元，公教人員總計六三九〇億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。

關於恢復退休人員月退休所得隨現職人員待遇調整部分，銓敘部也建議不採用。銓敘部強調，年改後，退休所得改隨CPI調整，且明定入法，對退休者具有保障機制；若退休所得調整恢復為隨現職待遇調整，也會增加現職工作者及早退離誘因，不利於政府人力運用。

