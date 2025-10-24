我軍購延遲交付 國防部曝美方24小時趕工

我國向美採購66架F-16V BLK70型戰機，圖為F-16 Block 70戰機首架雙座機正式交機，洛馬原廠人員與我國首架F-16新機合影。（取自X帳號 @Sara_Hazzard）

美國國務卿魯比歐日前表示會把軍售延宕問題列為改革重點，美方已針對對台相關武器裝備延遲交運專案處理。朝野立委昨於立法院外交及國防委員會關切包括F-16V主力戰機等軍購延遲交付議題，國防部說，F-16V採購案主要是受COVID-19及俄烏戰爭在人力及零部件供應鏈衝擊影響而延宕，美國政府及原廠洛馬公司正盡力趕進度，除遷廠加開生產線站位外，更幾乎廿四小時、假日加班趕進度，預判年底將有十架飛機完成組裝。

預判年底10架飛機完成組裝

國防部軍備副部長鍾樹明上將及駐美代表俞大㵢近日在美國指出，美方對台軍售尚未交付價值逾二百億餘美元（約台幣六一〇〇億元）裝備，數字正逐漸下降，美國政府與廠商皆積極努力加速交付，更已有「專門部門」專案處理；我國二〇二〇年訂購的六十六架F-16V戰機，原訂於明年底全數交付，目標具挑戰性，美方正在盡力。

請繼續往下閱讀...

F-16V明年底全數交機難度很高

空軍參謀長李慶然中將昨在立院國防委員會答詢時也指出，該案二〇二〇年簽約後，於二〇二一至二三年遭遇全球COVID-19疫情，嚴重衝擊供應鏈人力導致進度落後。後續國軍每月皆與美方及洛馬公司定期開會督管進度。

經過現場勘查原廠最新進度，李慶然指出，洛馬工廠遷廠後已增加人力和生產線站位，幾乎廿四小時、甚至假日加班趕進度。此外，二〇二二年烏俄戰爭也衝擊洛馬的零附件供應鏈，加上工程整合上也遭遇部分問題，目前皆透過每月督管會亦密切關注、陸續解決，最快今年可以飛航測試，預判今年底會有十架飛機完成組裝，要到明年底全數交機確實難度很高。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法