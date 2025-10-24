美豪豬法案加速軍售台灣 國防部：縮短採購新創武器時間

立法院外交及國防委員會23日開會，邀請國防部部長顧立雄報告業務概況並備質詢。（記者方賓照攝）

美參議院外委會廿二日通過「豪豬」等四項友台法案，讓台灣享北約盟友同等待遇。國防部國防部戰規司司長黃文啓中將昨在立法院國防委員會指出，該法案將美國政府軍售「通知國會」期程縮短至十五天，對傳統大型軍售影響不太大，但對人工智慧（AI）武器如無人機，就具有時間上的效益。

台灣比照北約盟友軍售待遇

美參院外委會廿二日通過豪豬、「豪豬」、「嚇阻中國侵略台灣」、「美國—台灣美洲夥伴」及「台灣國際團結」，將送交參院排程全院表決，其中「豪豬」意在簡化受「武器出口管制法」約束的對台軍售流程，縮短正式通知國會軍售的時間及提高需要知會的金額門檻，讓台灣與北約組織（NATO），以及日本、澳洲、韓國、以色列等「北約＋」（NATO Plus）成員享有同等軍售待遇。

請繼續往下閱讀...

法案另授權美國國務卿建立快速決策程序，讓「北約＋」將美製軍備與服務，透過無償軍援、外國軍事銷售及直接商業銷售等管道，「轉移」給台灣。

國防部長顧立雄昨在國防委員會答詢指出，台灣雖無類似北約組織，但這彰顯美國對台海和平穩定的重視，同時展現維持印太區域現狀是美國的核心利益。

黃文啓說明，前述法案將知會國會效期從三十天壓縮至十五天，就軍售項目而言，如果屬傳統大型軍售，主要問題還是進入預算階段以及廠商產製時程，影響不會太大。

有利AI、無人機建案時程

不過，黃強調，就新創產業而言，例如近期出現的人工智慧（AI）武器，如國軍迅速獲得美商安杜里爾公司交付的阿特斯無人機-600（ALTIUS-600），由於其產製期間較短，透過該法案壓縮時程，可以帶來時間上的效益。

此外，國防部為加速引進民間成熟科技流程，並促進跨部會合作與國際結盟，帶動整體軍工科技產業發展，去年二月效法美軍成立「國防創新小組（DIO）」。顧立雄透露，台美雙方已有定期視訊或實體會議的交流機制，討論如何快速建構引進市場上既有成熟科技的模式，包括原型開發、小批量採購等，若驗證測試可行且符合我防衛作戰需求，即可快速辦理籌購，會較普通建案程序更快。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法