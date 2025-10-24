拚留才攬才 地方3500公職列等調高

行政院於114年6月26日函請考試院推動地方機關職務列等調整，考試院於昨（23）日會議審議通過，本次調整範圍約590個機關共約3500個職務，並自115年2月1日實施。（行政院提供）

人才在地化發展！考試院調高地方590機關職務列等

為落實賴清德總統「均衡台灣」理念，利於在地化人才發展，行政院於今年六月函請考試院推動地方機關職務列等調整，考試院院會昨審議通過地方機關職務列等調整案，包括六都和各縣市政府及所屬機關，合計約五九〇個機關、三五〇〇個職務通案性提高，部分薦任非主管職務、地方二級機關的一級單位主管職務列等上限均提高一個職等，地方公務員無需離開原服務地方，也將有相當升遷機會，新制自明年二月一日實施。

新制明年2月上路

行政院指出，此次地方機關職務列等調整方案，卓揆與考試院長周弘憲於今年二月會晤獲致共識，並交由銓敘部與人事總處召開「組織編制相關議題工作圈」研商。該調整方案，以擴增地方機關列等上限為薦任第八職等、薦任第九職等主管及非主管職務為主，有助於增加地方機關人才發展機會。

考試院表示，六都、縣市政府和中央基層四級機關薦任職務列等和結構，和中央三級以上機關一直都有相當差距，不利於吸引和留住公務人力，鑑於地方政府事務繁雜程度和業務量日益增加，有必要重新通盤檢討，根據銓敘部和行政院人事行政總處共同研議，這次通案調整是多年來再次大規模職務列等變革。

提升技術、資訊、社工專才發展機會

考試院說明，新制提高各地方政府及所屬機關原有或增置薦任最高非主管職務的列等至第八至九職等，涵蓋行政、技術、資訊和社工體系等職務；各地方政府所屬機關一級單位主管職務列等上限列第七職等者，均調高為第七至八職等；六都所屬家庭暴力防治中心的首長和關鍵職務都重新調高其職等，以符合社會安全網計畫所賦予高度專業和職責複雜加重的業務；大幅降低工程機關委任職務的配置占比，幫助工程機關找到人力的誘因。至於未納入這次調整方案職務者，銓敘部將和行政院人事行政總處繼續研議

行政院強調，未來期能透過兩院協力合作持續推動職務列等調整作業，為公務人員創造衡平發展機會，讓人才不因機關或地理不同而有所失衡，並利於地方留才攬才，健全強化機關職務結構與治理基礎。

考試院院會昨通過地方機關職務列等調整案，通案性調高職務列等。（考試院提供）

