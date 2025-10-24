普發1萬 11月5日登記 最快12日入帳

行政院舉行普發現金說明記者會，宣布11月5日依身分證尾數預登記、10日開放全面登記、12日直接匯撥入帳。（記者陳志曲攝）

攸關民眾領取普發一萬元現金，總統賴清德昨晚發布總統令，公布韌性特別預算案，行政院隨即舉辦記者會，宣布於十一月五日依身分證尾數預登記、十日開放全面登記、十二日直接匯撥入帳。選擇登記入帳者可至官網（10000.gov.tw）登記，至ATM與郵局臨櫃領現分別為十一月十七日與廿四日開放領取。

普發現金領取管道共五類，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放，截止日皆為明年四月卅日。不過，明年四月一日至卅日新生兒，應於明年五月廿二日前至郵局領取。

財政部國庫署長陳柏誠表示，今起至廿八日開放偏鄉地區造冊登記，凡居住且設籍在屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉民眾，登記後於十一月十二日至廿五日至登記派出所或分駐所領取。

直接入帳對象，包含領取勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼者及安置兒少、公費就養榮民，不用任何登記或申請即可直接入帳。

