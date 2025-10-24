為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    普發1萬 11月5日登記 最快12日入帳

    2025/10/24 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    行政院舉行普發現金說明記者會，宣布11月5日依身分證尾數預登記、10日開放全面登記、12日直接匯撥入帳。（記者陳志曲攝）

    行政院舉行普發現金說明記者會，宣布11月5日依身分證尾數預登記、10日開放全面登記、12日直接匯撥入帳。（記者陳志曲攝）

    攸關民眾領取普發一萬元現金，總統賴清德昨晚發布總統令，公布韌性特別預算案，行政院隨即舉辦記者會，宣布於十一月五日依身分證尾數預登記、十日開放全面登記、十二日直接匯撥入帳。選擇登記入帳者可至官網（10000.gov.tw）登記，至ATM與郵局臨櫃領現分別為十一月十七日與廿四日開放領取。

    普發現金領取管道共五類，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放，截止日皆為明年四月卅日。不過，明年四月一日至卅日新生兒，應於明年五月廿二日前至郵局領取。

    財政部國庫署長陳柏誠表示，今起至廿八日開放偏鄉地區造冊登記，凡居住且設籍在屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉民眾，登記後於十一月十二日至廿五日至登記派出所或分駐所領取。

    直接入帳對象，包含領取勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼者及安置兒少、公費就養榮民，不用任何登記或申請即可直接入帳。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播