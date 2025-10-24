為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    發展組織 做中共攻台內應 退役中將高安國當共諜 判7年半

    2025/10/24 05:30 記者楊國文／台北報導
    前陸軍退役中將高安國被中共吸收充當共諜，危害我國國家安全，高院判刑7年6月。（資料照、取自高安國臉書）

    前陸軍退役中將高安國被中共吸收充當共諜，危害我國國家安全，高院判刑7年6月。（資料照、取自高安國臉書）

    陸軍退役中將高安國遭中共收買，在台發展共諜組織，高於二〇二〇年發起「反獨促統聯軍」組織，擬定「永福計畫」作戰構想，做為中共侵台時的內應。因高吸收現、退役軍人未果，高院合議庭昨依違反國家安全法發展組織未遂罪，判決高七年六月徒刑，高是迄今涉犯共諜案的最高階將領。

    高是迄今涉犯共諜案最高階將領

    同案另五位被告被依發展組織即遂、未遂罪判刑，並沒收犯罪所得，包括高的同居女友劉逸蓁判刑六年六月，高、劉女犯罪所得最多，約新台幣四百十一萬元沒收；高的義子侯紹康判六年；退役少校張勝豪五年八月、退役中尉邱榮鴻二年六月；陳敬淮三年八月。高檢署表示，收到判決書再研議是否上訴。

    高同居女友也涉案 判刑6年半

    高院判決指，高與劉女被中共收買，兩人欲以拉攏現、退役軍人方式，發起「反獨促統聯軍」組織，擬在中共取得台灣周邊海空域優勢完全封鎖台灣時，充當中共內應，對政府發動全面攻擊，建立臨時政府，且搭配中共對台政策、軍演，以上凱道拉布條或製作影片實施網路戰，呼應中共反對我國政府主張。高院審理時，高否認犯罪，聲稱「我沒有對不起國家」。

    侯紹康在統促黨總裁張安樂引薦下，假借交流名義進出中國並收受中共資金，吸收現役軍人張勝豪、邱榮鴻及退役軍人陳敬淮三人，合議庭認為侯涉為中共發展組織既遂罪；張、邱和陳則從二〇一九年至二〇二四年間吸收軍中同僚、舊屬未果，合議庭認定張三人觸犯發展組織未遂罪。

