為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新北市長選戰 蘇巧慧表態競爭

    2025/10/23 05:30 記者陳政宇、賴筱桐／綜合報導
    民進黨立委蘇巧慧前來民進黨中央組織部遞送表達意願書。（記者田裕華攝）

    民進黨立委蘇巧慧前來民進黨中央組織部遞送表達意願書。（記者田裕華攝）

    向民進黨中央遞件

    二〇二六年縣市長選戰號角響起，民進黨日前發函徵召區的十三個縣市黨部，有意參選者可填寫意願表並送至中央黨部。爭取參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧昨天遞件，強調她對這一戰有信心，要讓民進黨新北隊成為最強棒；爭取國民黨提名參選的新北市副市長劉和然表示，參選是每個人的權利，做好市政就是最好的政見。

    蘇巧慧表示，希望自己能在二〇二六這一局，代表民進黨成為新北市長候選人，為民進黨守下這一城。

    新北市民檢驗10年

    她已經讓新北市民檢驗十年，證明她和團隊觀念創新、行動力強。

    蘇巧慧指出，這段時間向更多市民請益、聽取各界意見，也收到很多鼓勵，她在這一戰有信心，可以讓新北市煥然一新，更新、更好、更會衝，也希望用這樣的態度帶領新北隊，讓民進黨新北隊在二〇二六成為最強棒。

    民進黨組織部主任張志豪說明，有意願參選的黨公職人員，可在十月三十一日下午五點前向組織部遞交意願表，屆時將彙整成總表，送交選舉對策委員會參酌使用。

    劉和然說，參選是每個人的權利，做好市政就是最好的政見，國民黨在新北執政，讓新北不斷在改變、愈變愈好，不僅有感，而且每天都在前進，這一點相信民眾都看得到。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播