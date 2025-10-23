新北市長選戰 蘇巧慧表態競爭

民進黨立委蘇巧慧前來民進黨中央組織部遞送表達意願書。（記者田裕華攝）

向民進黨中央遞件

二〇二六年縣市長選戰號角響起，民進黨日前發函徵召區的十三個縣市黨部，有意參選者可填寫意願表並送至中央黨部。爭取參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧昨天遞件，強調她對這一戰有信心，要讓民進黨新北隊成為最強棒；爭取國民黨提名參選的新北市副市長劉和然表示，參選是每個人的權利，做好市政就是最好的政見。

蘇巧慧表示，希望自己能在二〇二六這一局，代表民進黨成為新北市長候選人，為民進黨守下這一城。

新北市民檢驗10年

她已經讓新北市民檢驗十年，證明她和團隊觀念創新、行動力強。

蘇巧慧指出，這段時間向更多市民請益、聽取各界意見，也收到很多鼓勵，她在這一戰有信心，可以讓新北市煥然一新，更新、更好、更會衝，也希望用這樣的態度帶領新北隊，讓民進黨新北隊在二〇二六成為最強棒。

民進黨組織部主任張志豪說明，有意願參選的黨公職人員，可在十月三十一日下午五點前向組織部遞交意願表，屆時將彙整成總表，送交選舉對策委員會參酌使用。

劉和然說，參選是每個人的權利，做好市政就是最好的政見，國民黨在新北執政，讓新北不斷在改變、愈變愈好，不僅有感，而且每天都在前進，這一點相信民眾都看得到。

