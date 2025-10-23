為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    3大法官拒開庭評議 黃虹霞：應移送彈劾

    2025/10/23 05:30 記者謝君臨／台北報導
    前大法官黃虹霞（中）建議可依大法官自律規定，將發表聯合聲明、拒絕參與評議的楊惠欽等三位大法官移送監察院彈劾。（民間監督司法院大法官人選聯盟提供）

    

    憲法法庭目前剩大法官八人，已實質停擺二七〇天。前大法官黃虹霞昨批評，憲法法庭沒有一天應該被癱瘓，也沒有任何措施可以癱瘓憲法法庭，這樣的結果是現任大法官沒有好好作為。她建議可依大法官自律規定，將發表聯合聲明、拒絕參與評議的楊惠欽等三位大法官移送監察院彈劾。

    黃：憲法法庭 不可癱瘓

    憲法法庭因藍白兩黨二度封殺大法官提名人選，並修改「憲法訴訟法」增列需有十位大法官才能開庭評議，癱瘓至今。大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠珍本月八日發表聲明，指「新修正憲訴法規定，為現行有效之法律規定，大法官審理案件，自應受其拘束，無權恣意不適用。」

    黃虹霞昨在民間監督司法院大法官人選聯盟記者會強調，民主社會尊重意見表達，但不表示可以用不恰當、不合適的方式癱瘓憲法法庭。過去七十幾年來，從來沒有任何大法官會用意見書以外的方式，對已存在案件發表意見，這是不可以的。釋憲聲請人可聲請這三位大法官迴避；或由其餘五位大法官依程序自主權開庭評議。

