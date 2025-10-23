迎戰藍白合 王美惠拚贏回嘉市

記者丁偉杰／特稿

民進黨中執會昨通過提名立委王美惠參選明年嘉義市長，王被外界視為嘉市「藍天變綠地」最有勝算者，可望拼回南台灣綠色執政版圖缺角；民進黨嘉義市長選將底定後，黨內應團結一致，砲口對外，從容應戰藍白合的挑戰。

王美惠自四屆嘉市議員、兩屆立委，從政廿餘年來，素以接地氣、親和力強的草根問政風格聞名，支持者橫跨藍綠白，尤其這幾年在立法院表現連年獲得公民監督國會聯盟、口袋國會評價「優秀立委」雙料肯定，選區耕耘與選民服務不懈怠，兩邊都兼顧。

嘉市近廿餘年來由國民黨黃敏惠長期執政，當選四屆市長，只在兩任屆滿時，由民進黨涂醒哲做過一屆市長。王美惠在藍營執政的艱困選區，面臨黨內掣肘的窘境，她自知操之在己是「腳踏實地，認真做事」，訴求民意支持，兩次立委選戰缺乏黨內同志奧援，都能拿下過半選票，走出自己的路。

黃敏惠明年任期屆滿，國民黨要延續執政，卻遭外界批評錯失世代交替、培養人才接棒的先機，讓白營趁機爭取代表非綠聯盟參選，不論藍白最終是否共推人選，已造成整合耗損。

王美惠要帶領民進黨贏回嘉市，未來最大挑戰除了面臨藍白合的考驗，如何整合黨內各方及凝聚黨員意志，更是提供足夠勝選底氣所在，黨才能團結重返執政。

