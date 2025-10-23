為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    迎戰藍白合 王美惠拚贏回嘉市

    2025/10/23 05:30

    記者丁偉杰／特稿

    民進黨中執會昨通過提名立委王美惠參選明年嘉義市長，王被外界視為嘉市「藍天變綠地」最有勝算者，可望拼回南台灣綠色執政版圖缺角；民進黨嘉義市長選將底定後，黨內應團結一致，砲口對外，從容應戰藍白合的挑戰。

    王美惠自四屆嘉市議員、兩屆立委，從政廿餘年來，素以接地氣、親和力強的草根問政風格聞名，支持者橫跨藍綠白，尤其這幾年在立法院表現連年獲得公民監督國會聯盟、口袋國會評價「優秀立委」雙料肯定，選區耕耘與選民服務不懈怠，兩邊都兼顧。

    嘉市近廿餘年來由國民黨黃敏惠長期執政，當選四屆市長，只在兩任屆滿時，由民進黨涂醒哲做過一屆市長。王美惠在藍營執政的艱困選區，面臨黨內掣肘的窘境，她自知操之在己是「腳踏實地，認真做事」，訴求民意支持，兩次立委選戰缺乏黨內同志奧援，都能拿下過半選票，走出自己的路。

    黃敏惠明年任期屆滿，國民黨要延續執政，卻遭外界批評錯失世代交替、培養人才接棒的先機，讓白營趁機爭取代表非綠聯盟參選，不論藍白最終是否共推人選，已造成整合耗損。

    王美惠要帶領民進黨贏回嘉市，未來最大挑戰除了面臨藍白合的考驗，如何整合黨內各方及凝聚黨員意志，更是提供足夠勝選底氣所在，黨才能團結重返執政。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播