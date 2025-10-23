專家︰美釋出防衛技術 台灣製造業跨入軍工好時機

安杜里爾創辦人拉奇稱讚台灣製造業的靈活性，顯示新創公司與傳統軍工各有可為。（資料照）

美台國防工業會議廿一日落幕，傳美方擬公布新指導方針，加速對包括台灣在內的防衛夥伴相關技術評估與釋出。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，這代表美國政府態度較以往更有彈性，亦彰顯台灣在軍工產業自身的價值，這將是台灣中小企業與製造業可以加入軍工業、創造經濟動能的好時機。

把握轉型契機 將技術化為戰力

蘇紫雲昨受訪表示，美台國防工業會議是台美三大戰略對話平台之一，美台商業協會會長韓儒伯轉述的內容具有一定代表性；另歐洲也在重啟國防工業，使台灣強大的製造業地位更重要，安杜里爾創辦人拉奇與Shield AI台裔執行長皆稱讚台灣製造業的靈活性，顯示新創公司與傳統軍工各有可為。

談及軍購裝備交付延宕議題，蘇紫雲說，若美方能進一步技術轉移、推動國防工業分工，延宕問題就能改善；國軍本來就有緩衝準備，但技轉與分工可從源頭改善交貨問題。國防院副研究員舒孝煌受訪時也強調，重要大型關鍵系統仍須按程序驗證測試，不能完全跳過流程。

針對台美擴大技術合作的具體領域，舒孝煌指出，短期最可能延續並擴展者仍為AI與無人機領域，他認為可爭取像XQ-58「女武神」等成本相對較低、可於公路起降、具載彈能力與作戰性能的無人作戰機；另，海軍打造六千噸級巡防艦「震海計畫」所需的相位陣列雷達、垂直發射系統，亦是未來可爭取的重點。

舒孝煌並指出，國防新創公司例如Kratos、安杜里爾，如果能在台灣建立生產線並與美方協調無人機、彈藥等供應鏈，像陸軍欲爭取的M109A7等先進系統與彈藥，都有機會在國內生產，既建立產線、更能提升戰備自主。

舒孝煌強調，若美方適度放寬技術釋出並配合我方接裝、訓練與後勤體系整備，我國應把握轉型契機，接裝速度、訓練與後勤同步跟上，才是真正將技術轉化為戰力的關鍵。

