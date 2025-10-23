評高市「團結內閣」 學者：台日合作 三軸推進

學者指出，高市新內閣將對台灣安全與印太戰略布局產生重大影響，也透露出台日在海上安全、供應鏈韌性與科技安保三大主軸上，可望深化合作。圖為高市早苗（前排中）21日在首相官邸與新內閣成員合影。（彭博）

日本新任首相高市早苗已公布「團結內閣」名單。學者指出，高市新內閣將對台灣安全與印太戰略布局產生重大影響，也透露出台日在海上安全、供應鏈韌性與科技安保三大主軸上，可望深化合作，強化區域防衛與科技韌性。

海上安全、供應鏈韌性、科技安保 深化合作

當代日本研究學會常務監事楊鈞池昨指出，高市二〇二一年支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」；二〇二四年主張建立「準安全聯盟」；今年四月率團訪台，與總統賴清德會晤並公開強調，台日可於半導體、經濟安全及AI等領域強化合作，「高市的對台政策方向與工具已具體化，將進入政策落地階段。」

楊鈞池分析，從內閣布局可見台日合作輪廓。官房長木原稔曾任防衛大臣，也是日華議員懇談會事務局長，長期關注台灣議題；國土交通大臣金子恭之同為日華懇成員，掌理國土開發及海上保安廳，海保與我國海巡署已展開聯演；外務大臣茂木敏充曾主導日本贈台AZ疫苗；防衛大臣小泉進次郎選區位於美軍第七艦隊母港橫須賀，熟悉日美安保體系運作。

楊鈞池也提出台日合作三主軸：一是海上安全，擴大海保與海巡署聯演；二是供應鏈韌性，半導體與AI合作進入標準制定與投資審查；三是科技安保，聚焦資安與假訊息防護，建立共同應變機制，「這三條線連在一起，就是新的印太安全網」。

當代日本研究學會秘書長劉奇峯表示，高市新內閣將重啟日本在「四方安全對話（QUAD）三．〇」中的制度化角色，以「技術主權」為核心，把新興科技納入外交與安保戰略。台灣應善用「全球合作暨訓練架構」（GCTF）與「供應鏈彈性倡議」（RSCI）平台，從AI、資安到海情情報等領域，積極參與標準制定。

台日加強海纜防護合作 勢在必行

國策研究院副院長、當代日本研究學會理事郭育仁昨也在國策院座談上指出，高市早苗「天時、人事皆有利」，日本未來兩年沒有大型國政選舉，台日可望在海上安全、太空、防衛情報、高科技安全與海底電纜保護等領域深化合作，其中海纜防護更是「勢在必行」。

國策研究院院長、當代日本研究學會最高顧問田弘茂表示，高市早苗雖然友台，但身為日本首相，必須全盤考慮日本國家戰略，台灣不宜期待過高，宜理性看待。

