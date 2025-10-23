高市當選日相 安倍昭惠：先生會為她加油

日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠昨天到高雄保安堂安倍銅像前獻花，她致詞感謝台灣人對她像是自己人一樣歡迎。（記者李惠洲攝）

致詞感謝台灣 待她像是自己人

日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠昨天到高雄保安堂安倍銅像前獻花，她致詞感謝台灣人對她像是自己人一樣歡迎，她也特別在銅像前對安倍報告高市早苗當選首相的消息。她說，雖然高市短期內無法來台，但台日關係包括她和在座的各位一定會努力保持。

陳其邁陪同 參訪安倍紀念公園

安倍晉三遇刺已過三年，台、日兩國人民對他仍心存感念，安倍昭惠率日本安倍後援會成員一百五十餘人，前天拜會總統賴清德之後，昨天南下高雄，在高雄市長陳其邁、議長康裕成陪同下，第三度為安倍銅像獻花，也參訪新落成的安倍紀念公園。

請繼續往下閱讀...

安倍昭惠致詞說，她每次來台灣都感受到台灣人對她的歡迎，在日本都還沒有安倍的銅像，在台灣卻已經有了，她可以感受到先生一定很感謝大家對他的支持和喜愛。

她說，高市早苗確定當選日本首相，她特別在銅像前向安倍報告此事，在天國的他一定也會為高市加油。高市雖然短期內無法來台，她和在座台日兩國的友人，一定會去努力去保持台日關係。

保安堂主委張吉雄說，安倍當年是傾全國之力支持台灣，他特別對安倍夫人說，台灣、日本不只是兄弟還是一家人，「請把這裡當成自己的家」，保安堂最後以台灣特有的辦桌方式宴請安倍後援會成員，讓一行人感受台灣南部人的熱情。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法