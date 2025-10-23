美官員：美助防衛夥伴取得技術 包括台灣

美台年度國防工業會議廿一日閉幕，主辦單位美台商業協會會長韓儒伯向媒體說明會議成果。（中央社）

韓儒伯：台灣能享有與日、澳、英等美國盟友同等待遇

美台年度國防工業會議廿一日閉幕，美國國務院官員在閉幕演說中透露，美國政府將公布新的全球性指導方針，以加速評估程序和技術釋出，協助防衛夥伴取得相關技術，台灣也包括在內。

美台國防工業會議 討論「台灣之盾」

據中央社報導，主辦單位「美台商業協會」會長韓儒伯會後轉述，出席會議的國務院政軍局安全援助辦公室主任赫姆斯邁爾在演說中透露這項進展。被問及台灣被列入的重要性時，韓儒伯強調，當美國的全球政策出現重大變化，尤其在國安、國防等攸關台灣的領域，台灣能享有與日本、澳洲、英國等美國盟友的同等待遇，「是一件重要、正面且意義重大的事情」。

韓儒伯說，這次會議討論許多重要議題，包括部隊建構與戰備、國防產業基礎，以及武器裝備交付時程，尤其是交付延遲問題，也論及台灣總統賴清德近期宣布將打造的「台灣之盾」，以及美國政府對台灣國防預算的支持。

韓儒伯指出，從美國戰爭部（國防部）、國務院官員的演說內容觀察，「國安方面正取得進展」，美國和台灣有能力影響中國的考量，這一點令人鼓舞，但同時也面臨包括國防工業生產能力、按時履約和交付等挑戰。

美方可釋出技術 助台生產無人機

在台美共同研發、共同生產武器方面，韓儒伯認為，共同研發需要一定程度的技術轉移，難以在短期內帶來成果，比較可能是長期的解決方案，未來台灣可望持續直接採購現成裝備，同時也會和國防廠商合作，透過可釋出的技術轉移或開放，用於台灣國內無人機的生產。

美國總統川普日前在白宮會晤澳洲總理艾班尼斯時，表示他認為中國無意犯台，韓儒伯指出，川普有信心目前的作法，能在他的任期結束前，有效嚇阻中國。至於川普預計本月底與中國國家主席習近平會晤，台灣是否需要感到擔憂？韓儒伯認為川普及其政府不會在對台政策上做出任何改變，中國會提出遵守美中三公報、停止對台軍售等要求，但美方的回應將是「那請你們停止進一步武力威脅」。

