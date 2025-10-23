2026縣市長選舉 國民黨：多個縣市已有規劃人選

相較民進黨昨完成二〇二六縣市長選舉首波提名，國民黨新任主席鄭麗文十一月一日才要上任，後續提名作業規劃工作尚待新黨魁到任後決定。（資料照）

相較民進黨昨完成二〇二六縣市長選舉首波提名，國民黨新任主席鄭麗文十一月一日才要上任，後續提名作業規劃工作尚待新黨魁到任後決定，不過，國民黨組發會主委許宇甄日前受訪指出，國民黨在很多縣市都已有規劃人選，都是一時之選。

鄭麗文11月上任後推動

藍營有九位「二〇一八勝選『嬰兒潮』」的百里侯即將任滿卸職，包括新北市、台中市等藍營執政地區，其中新北市可能人選包括現任市長侯友宜屬意接班的新北市副市長劉和然與台北市副市長李四川，另還有立委洪孟楷；台中市人選，一般認為有台中紅派支持的立法院副院長江啟臣出線機會最大。

非直轄市部分，目前情勢比較明朗的有雲林縣，張派規劃現任立委張嘉郡接班姑姑、現任縣長張麗善；彰化縣部分，地方屬意由立委謝衣鳯參選。

非藍營執政縣市中，目前黨內有共識的縣市，包括台南市由不分區立委謝龍介、高雄市由不分區立委柯志恩角逐，嘉義縣與屏東縣也分別推不分區立委王育敏、蘇清泉參選。

至於尋求連任的藍營縣市長，包括基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華都確定會獲得提名。而當年違紀參選被國民黨開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦，可望獲國民黨禮讓不提名。

另外，台東縣部分目前浮出的人選是台東縣議長吳秀華，金門縣部分則有積極表態布局的立委陳玉珍；至於其他縣市情勢尚未明朗。

