為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    2026縣市長選舉 國民黨：多個縣市已有規劃人選

    2025/10/23 05:30 記者施曉光／台北報導
    相較民進黨昨完成二〇二六縣市長選舉首波提名，國民黨新任主席鄭麗文十一月一日才要上任，後續提名作業規劃工作尚待新黨魁到任後決定。（資料照）

    相較民進黨昨完成二〇二六縣市長選舉首波提名，國民黨新任主席鄭麗文十一月一日才要上任，後續提名作業規劃工作尚待新黨魁到任後決定。（資料照）

    相較民進黨昨完成二〇二六縣市長選舉首波提名，國民黨新任主席鄭麗文十一月一日才要上任，後續提名作業規劃工作尚待新黨魁到任後決定，不過，國民黨組發會主委許宇甄日前受訪指出，國民黨在很多縣市都已有規劃人選，都是一時之選。

    鄭麗文11月上任後推動

    藍營有九位「二〇一八勝選『嬰兒潮』」的百里侯即將任滿卸職，包括新北市、台中市等藍營執政地區，其中新北市可能人選包括現任市長侯友宜屬意接班的新北市副市長劉和然與台北市副市長李四川，另還有立委洪孟楷；台中市人選，一般認為有台中紅派支持的立法院副院長江啟臣出線機會最大。

    非直轄市部分，目前情勢比較明朗的有雲林縣，張派規劃現任立委張嘉郡接班姑姑、現任縣長張麗善；彰化縣部分，地方屬意由立委謝衣鳯參選。

    非藍營執政縣市中，目前黨內有共識的縣市，包括台南市由不分區立委謝龍介、高雄市由不分區立委柯志恩角逐，嘉義縣與屏東縣也分別推不分區立委王育敏、蘇清泉參選。

    至於尋求連任的藍營縣市長，包括基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華都確定會獲得提名。而當年違紀參選被國民黨開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦，可望獲國民黨禮讓不提名。

    另外，台東縣部分目前浮出的人選是台東縣議長吳秀華，金門縣部分則有積極表態布局的立委陳玉珍；至於其他縣市情勢尚未明朗。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播