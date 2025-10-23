鄭麗文首波黨務人事 李乾龍任副主席兼秘書長

國民黨主席當選人鄭麗文辦公室昨日對外公布鄭麗文未來第一波黨部人事安排，將由前國民黨秘書長李乾龍（左圖）擔任國民黨副主席兼任秘書長，前黃復興黨部主委季麟連（右圖）擔任副主席。（資料照）

國民黨中常會昨通過核備黨主席選舉結果，主席當選人鄭麗文辦公室昨也公布第一波黨部人事安排，將由前秘書長李乾龍擔任副主席兼秘書長，前黃復興黨部主委季麟連擔任副主席。鄭辦並指出，其餘黨務人事包括一級黨務主管人選，將待鄭麗文徵詢後，再行陸續公布。

前黃復興黨部主委季麟連 任副主席

多位競選期間幫助鄭麗文的輔選幹部，未來可能進駐中央黨部或國民黨智庫，昨也傳出前立委李德維可能接下具有實權的副秘書長，前國安會副秘書長楊永明可能被安排副秘書長兼國際事務部主任或擔任智庫執行長，曾擔任國民黨陸工會主任、副秘書長的張榮恭可能回鍋擔任副祕書長兼大陸事務部主任，前黨副秘書長、組發會主委張雅屏，可能重掌黨部組織工作，另外，台北市議員李明賢被探詢回鍋文傳會主委一職，但李以爭取連任議員為由婉拒。

由於季麟連曾批判國民黨中央廢除黃復興黨部的作法是乾綱獨斷，媒體昨詢問國民黨文傳會主林寬裕，是否擔心鄭麗文的人事布局將導致國民黨未來走倒退路？林寬裕回應，國民黨這四年來在朱立倫主席帶領下，贏得多項選舉，種種路線贏得多數選民的認同，他堅信新的黨主席會繼續當前的成果，並爭取更多的民眾支持。

被問到未來黃復興黨部可能重新恢復，再度出現「黨中之黨」的情形？林寬裕說，這些狀況相信不會發生。

朱立倫昨出席立法院黨團幹部佈達授證典禮時指出，為建立慣例，包括黨主席、副主席、秘書長、一級黨務主管等專職幹部，以及各縣市地方黨部主委，總計二百一十一人都將在本月底提出總辭，這是為了尊重新主席鄭麗文的任命權。

