鄭麗文願見習近平 國台辦：共同政治基礎上加強往來

前立委鄭麗文贏得中國國民黨主席選舉，表示願赴中拜會中共總書記習近平。中國國台辦發言人朱鳳蓮昨日稱，「習近平賀電為國共兩黨關係和兩岸關係發展指明瞭方向」，增強做中國人的底氣、勇氣與志氣。（路透檔案照）

前立委鄭麗文贏得中國國民黨主席選舉，成為中國成功介選國內政黨首例，鄭麗文並表示願赴中拜會中共總書記習近平，並稱「九二共識」是兩岸通關密語。中國國台辦發言人朱鳳蓮昨在例行記者會表示，願意在既有共同政治基礎上，同中國國民黨加強高層往來，她並稱，「習近平賀電為國共兩黨關係和兩岸關係發展指明瞭方向」，增強做中國人的底氣、勇氣與志氣。

陸委會批中方預設政治前提 製造對話障礙

對於朱鳳蓮稱不承認「九二共識」是為兩岸對話協商製造障礙。陸委會回應說，中共堅持預設政治前提，不願對於攸關兩岸民眾福祉的具體問題溝通，這才是製造兩岸對話協商障礙。政府兩岸政策立場一貫，不卑不亢、維持現狀，中華民國是主權獨立國家，中華民國與中華人民共和國「互不隸屬」才是客觀事實與台海現狀。

有台灣媒體昨問朱鳳蓮，鄭麗文先前表示「九二共識」是通關密語，希望有機會可以見習近平，國台辦是否會做相關安排？

朱鳳蓮表示，習近平十九日致電鄭麗文，祝賀其當選中國國民黨主席。鄭當天復電習近平表示感謝。習的賀電為國共兩黨關係和兩岸關係發展指明瞭方向。

朱並稱，「我們將深入貫徹習近平精神，在堅持『九二共識』，反對台獨的共同政治基礎上，加強與包括中國國民黨在內的台灣各黨派團體和代表性人士的溝通聯繫交流往來，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的底氣、勇氣與志氣」。

朱鳳蓮指出，「關於兩黨交流的問題，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣的主流民意，我們願意在堅持『九二共識』，反對台獨的政治基礎上，與台灣各政黨、團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，推進兩岸關係和平發展，為台海和平謀和平、為台胞謀福祉，為民族謀復興。」

