藍稱公教年金停砍非恢復 綠：現職恐領不到退休金

民進黨團書記長陳培瑜昨說明，目前仍有很多勞工及現職公教人員，比退休人員所領的退休金更少。（記者田裕華攝）

立法院國民黨團將「停砍公教年金」修法列為本會期優先法案，並在廿日於委員會排審。國民黨團昨舉行記者會，強調本次修法是停砍年金所得替代率，而非恢復二〇一七年改革前的標準；本次提出年金改革有三大目標：阻止文官崩潰、爭取公平對待、保障公教生活。

國民黨團：阻止文官崩潰

民進黨昨也召開記者會，指國民黨此舉將扼殺年金改革，造成退撫基金提前破產，現職軍公教人員未來恐領不到退休金。立法院民進黨團書記長陳培瑜強調，國民黨自認沒辦法回到中央執政，就製造麻煩、掏空國庫，但這不是丟給民進黨負責，而是讓二三〇〇萬人為其錯誤買單。

請繼續往下閱讀...

民進黨團：扼殺年金改革

國民黨團書記長羅智強昨表示，黨團提出修法，是停砍而非恢復，現在退休公教所得替代率在不斷砍殺下只剩七成，公教退休人員僅卑微要求政府停砍。公教年金有沒有砍過頭？從近年報考公務員人數就是最直接的明證，民進黨執政下，公務員儼然成為最低階的行業，因此，唯有停砍年金才是真正的改革。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，黨團要求民進黨政府立即停止公教年金逐年續砍並啟動修法，建立「退休金隨物價指數（CPI）調整」的常態機制。過去改革理由是「基金永續」，但當年計算基礎早已被現在的物價水平打破，退休金能買到的東西變少了，這不只是錢的問題，而是尊嚴、信任問題。

國民黨立委翁曉玲表示，近幾年物價飛漲，讓公教退休人員的生活苦不堪言，也讓現職公教人員敢怒不敢言，失去工作熱誠，對政府這個雇主失去信心，也不知道政府何時要再大砍年金。越來越多優秀人才不願投入公職，人力流失問題嚴重，民進黨政府的公教退撫政策，把政府人力推向懸崖。

民進黨也召開記者會，要求年改莫走回頭路。發言人吳崢說，一旦凍結年改，依退撫基金第九次精算報告，未來五年國家將支出超過二三〇〇億元以上，使公教退休基金分別提前在二〇四二年及二〇四〇年破產，現職的軍公教人員可能都領不到退休金。

國民黨團昨召開記者會，強調本次修法是停砍年金所得替代率，而非恢復二〇一七年改革前的標準。（記者王藝菘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法