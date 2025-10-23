首波4縣市長提名 賴清德：盼為地方開創新局

民進黨昨召開記者會，提名立委王美惠（左一）選嘉義市長、立委陳瑩（左二）選台東縣長、立委何欣純（右二）選台中市長、宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳（右一）選宜蘭縣長，四人與兼任民進黨主席的總統賴清德（中）一起高喊「凍蒜」口號。（記者田裕華攝）

二〇二六地方選戰號角響起，民進黨昨提名首波縣市長人選，包括提名立委何欣純參選台中市長、立委王美惠參選嘉義市長、立委陳瑩參選台東縣長、宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳參選宜蘭縣長。兼任黨主席的總統賴清德為四名選將繫上競選背帶，期許他們提出為地方開創新局的政策，「有好的地方政治，才會有好的國家政治。」

賴讚四人長期深耕地方

民進黨昨召開中執會，通過二〇二六選舉首波提名。賴清德表示，這次有三位是傑出的國會戰將、一位是備受推崇的法律人，都是長期深耕地方，十分了解縣市發展所需，且深受肯定的卓越人才；自己從政以來，深知成功的國家治理，可以造福人民，幫助國家整體發展，而一切的政治治理，都是從地方開始。

賴清德並引述已故美國眾議院議長歐尼爾所言，「所有的政治都是地方政治」，因為地方政治每踏出正確的一小步，不斷累積，國家才有機會大步向前。明年地方大選，不論是對黨、對地方，乃至對國家都非常重要，民進黨必須以最謹慎、負責的態度，舉薦優秀縣市長人選，讓台灣的發展持續向前邁進。

中執會後，民進黨隨即召開「縣市好人才，團結拚未來」提名記者會。陳瑩說，她從政以來為台東及蘭嶼綠島爭取醫療資源，讓台東人獲得更好照顧，也爭取鐵路電氣化、台東子弟出國學習，有信心能為民進黨開疆闢土。

林國漳表示，自己是在地深耕五十年的宜蘭人，擁有各局處擔任委員的經驗，歷練橫跨建設、勞工、衛生、民政、文化等領域，對政府運作非常熟稔。宜蘭將迎來高鐵，在改變的關鍵時刻，宜蘭需要更有遠見的縣長，他會重現幸福與光榮感。

王美惠說，從政以來始終只有一個想法，就是服務嘉義鄉親，廿二年來戰戰兢兢，時常騎機車在嘉義服務奔走，感受到民眾的溫暖與支持，一定會團結嘉義市，爭取驕傲與光榮。

何欣純表示，民進黨提供女性從政者豐沛養分，將會盡全力爭取台中市民的認同。她願意傾聽、更會帶頭打拚成為民進黨在台中市第一位女市長，她也感謝中華職棒會長、立委蔡其昌，在未來能夠繼續擔任「總機」角色運籌帷幄。

