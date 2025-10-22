陸委會國際研討會》美學者：亞洲盟友要為自己國防負責

前美國中情局反情報分析師、詹姆斯敦基金會主席彼得．馬提斯(Peter Mattis)今日在陸委會舉辦的國際演討會上專題演講「台灣穩定的幻象」。（記者陳鈺馥攝）

陸委會昨日舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，邀國內外專家學者解析中共及軍事部署。前美國中情局反情報分析師、詹姆斯敦基金會主席彼得．馬提斯表示，中共有三大野心，首要目標就是完成統一。美國學者羅素．米德表示，亞洲國家要為自己的國防負責任，這是美國總統川普喜歡的盟友運作方式。

彼得．馬提斯專題演講「台灣穩定的幻象」。他指出，中共有三大野心，第一是對台統一，第二是全面打造強大社會主義強國，第三是重塑國際秩序。不管你如何定義台灣或中華民國，台灣民眾是享有自主權的，但中共卻想要替他們做主，更也不認為中國人民有權利選擇未來。對於解放軍將於二〇二七攻台的傳聞，他強調，這不是侵台的軍令，而是習近平交付解放軍，須在二〇二七年具備入侵台灣的能力。

美國佛羅里達大學漢密爾頓中心戰略與治國學教授羅素．米德則說，二戰後美國在國際社會凡事「挺身而出」情況不再，美國總統川普期望與盟友的結合有所改變、修正，亞洲國家要自奉「亞洲優先」，為自己的國防負責任，這是他喜歡的盟友運作方式。

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤分析，中共對台軍事行動主要分為三類，分別是「灰色地帶作戰」、「有限的局部衝突」及「全面性戰爭的衝突」。馬振坤進一步說，中共「灰色地帶作戰」有三大目的，一是製造絕望和投降主義心理；二是消耗台灣軍隊的能量；三是協助解放軍訓練，中共已在做戰爭準備，並藉灰色地帶作戰操練前線部隊，台灣要做好中共武力犯台的防範。

日本學習院大學政治系教授江藤保名子則說，高市早苗已當選成為日本第一位女性首相，對於中國、南韓都有非常明確觀點，日本未來的外交路線應該會與前首相安倍晉三差不多。

