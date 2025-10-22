為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陸委會國際研討會》美學者：亞洲盟友要為自己國防負責

    2025/10/22 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    前美國中情局反情報分析師、詹姆斯敦基金會主席彼得．馬提斯(Peter Mattis)今日在陸委會舉辦的國際演討會上專題演講「台灣穩定的幻象」。（記者陳鈺馥攝）

    前美國中情局反情報分析師、詹姆斯敦基金會主席彼得．馬提斯(Peter Mattis)今日在陸委會舉辦的國際演討會上專題演講「台灣穩定的幻象」。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會昨日舉辦「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，邀國內外專家學者解析中共及軍事部署。前美國中情局反情報分析師、詹姆斯敦基金會主席彼得．馬提斯表示，中共有三大野心，首要目標就是完成統一。美國學者羅素．米德表示，亞洲國家要為自己的國防負責任，這是美國總統川普喜歡的盟友運作方式。

    指出中共有三大野心

    彼得．馬提斯專題演講「台灣穩定的幻象」。他指出，中共有三大野心，第一是對台統一，第二是全面打造強大社會主義強國，第三是重塑國際秩序。不管你如何定義台灣或中華民國，台灣民眾是享有自主權的，但中共卻想要替他們做主，更也不認為中國人民有權利選擇未來。對於解放軍將於二〇二七攻台的傳聞，他強調，這不是侵台的軍令，而是習近平交付解放軍，須在二〇二七年具備入侵台灣的能力。

    美國佛羅里達大學漢密爾頓中心戰略與治國學教授羅素．米德則說，二戰後美國在國際社會凡事「挺身而出」情況不再，美國總統川普期望與盟友的結合有所改變、修正，亞洲國家要自奉「亞洲優先」，為自己的國防負責任，這是他喜歡的盟友運作方式。

    國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤分析，中共對台軍事行動主要分為三類，分別是「灰色地帶作戰」、「有限的局部衝突」及「全面性戰爭的衝突」。馬振坤進一步說，中共「灰色地帶作戰」有三大目的，一是製造絕望和投降主義心理；二是消耗台灣軍隊的能量；三是協助解放軍訓練，中共已在做戰爭準備，並藉灰色地帶作戰操練前線部隊，台灣要做好中共武力犯台的防範。

    日本學習院大學政治系教授江藤保名子則說，高市早苗已當選成為日本第一位女性首相，對於中國、南韓都有非常明確觀點，日本未來的外交路線應該會與前首相安倍晉三差不多。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播