APEC峰會將登場 賴：台灣願分享先驅產業經驗

總統賴清德昨偕二〇二五亞太經濟合作經濟領袖會議代表團召開行前記者會，賴責成代表團向國際傳達台灣三項重要主張。（記者羅沛德攝）

總統賴清德昨偕二〇二五亞太經濟合作經濟領袖會議代表團召開行前記者會，賴責成代表團向國際傳達台灣三項重要主張，包含台灣盼與各國攜手促進區域經貿發展、台灣願分享先驅產業經驗應對全球挑戰，以及台灣正加速推動以「人」為本的AI發展。擔任我國領袖代表的總統府資政林信義允諾，他將善用機會積極交流，展現台灣是國際社會良善、可信賴且負責任的夥伴。

林信義：展現台灣是可信賴夥伴

亞太經濟合作會議（APEC）年度峰會卅一日將在韓國慶州登場，賴總統指派林信義出任領袖代表，另國安會諮委徐斯儉、國安會副秘書長趙怡翔、國科會主委吳誠文及行政院政務委員楊珍妮隨團；APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表團與去年相同，包含宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨及廣達電腦技術長張嘉淵。

賴清德指出，今年APEC的主題是「打造永續明天」，聚焦「連結、創新、繁榮」三大議題，與我國政策目標方向一致，期許林信義傳達台灣三項重要主張。第一，台灣致力強化經濟韌性，希望和各國攜手合作，持續促進區域經貿發展，並推動多元夥伴合作。

賴清德表示，第二是台灣願意分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰。我們非常樂意跟理念相近的經濟夥伴，分享發展半導體等先驅產業的經驗，並透過加深對彼此的投資與經濟上的互補，來深化區域的合作。

賴清德說，第三，台灣正加速推動以「人」為本的AI發展，作為實現APEC共同願景的助力。我們要加速推動「AI新十大建設」，以「人」為核心，促進AI在各領域的應用，同時推動「健康台灣」，在APEC推廣「智慧健康」倡議。

林信義表示，將善用這次代表賴總統出席APEC經濟領袖會議的機會，積極與各APEC會員的領袖、領袖代表及企業界代表交流，完整傳達賴總統的三項任務指示，展現台灣是國際社會當中良善、可信賴，而且負責任的夥伴，為台灣凝聚更多國際支持與友誼。

