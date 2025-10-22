為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    今年至9月底 逾3千架次共機越中線

    2025/10/22 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    國防部最新書面業務報告指出，國防部今年度截至9月底招募獲得數1萬3030員，階段獲得率109.1%。（資料照）

    國防部最新書面業務報告指出，國防部今年度截至9月底招募獲得數1萬3030員，階段獲得率109.1%。（資料照）

    中共對台威脅、襲擾不斷，國防部最新書面業務報告指出，今年截至九月底，共有三〇〇三架次共機逾越海峽中線，共軍以每月三至四次頻率執行「聯合戰備警巡」，增加「由訓轉演、由演轉戰」風險；國防部表示，將調整組織編裝，明年起配合M1A2T戰車、海馬士多管火箭等裝備獲裝，各戰區將新增「無人機大隊」。

    國防部最新書面業務報告指出，針對共軍在我國週邊海空域活動，國防部除了持續籌建長航時之無人飛行載具，搭配高解析度成像、雷達、紅外線等感測裝備，提升國軍偵蒐海空範圍與準確度，同時透由共同情報圖像系統，整合多方情源，以達訊息共享、同步掌握的目標，提升全面情報感知能力，也藉由跨國交流合作管道，共享情報資源與技術，嚴密掌握中共軍事行動的關鍵預警徵侯，評估當前敵軍行動及未來可能行動模式。

    武器籌建方面，國防部表示，今年度至今已陸續獲裝「M1A2T戰車」、「海馬士多管火箭飛彈系統」、「拖式2B反裝甲飛彈」與「標槍反裝甲飛彈」等不對稱防衛韌性主戰裝備；國機國造部分，規劃於民國一〇六年至一一五年產製新式高級教練機六十六架；國艦國造部分，新型救難艦一艘及高效能艦艇第一批六艘已交裝，高效能艦艇第二批五艘、新一代輕型巡防艦兩艘、快速布雷艇後續艇六艘，持續管制辦理。

    組織編裝調整方面，國防部稱，因應作戰型態轉變，國軍組織調整以「科技取代人力、火力取代傳統兵力」為原則，明年起配合M1A2T戰車、海馬士多管火箭等裝備獲裝，三軍各戰區將新增「無人機大隊」，加強相關戰術運用。

    國軍招募留營率提升

    除了提升武器質量，國軍調整放寬招募徵選條件、調整待遇等措施，盼提升招募效益。國防部最新書面業務報告指出，國防部今年度截至九月底招募獲得數逾一．三萬員，階段獲得率一〇九．一％，留營率也顯較以往提升，為八十六．七％。

    另一方面，為建構符合憲法要求之公平審判原則及正當法律程序，兼顧人權保障、軍隊紀律的軍事審判新制，國防部通盤檢討後，擬具軍事審判法修正草案、軍法官人事條例草案、軍事法院組織法及軍事檢察署組織法草案等四項，於七月卅一日報行政院審查，待行政院審查完竣，送請立法院建議列為優先法案。

