財部年底前 提政院版財劃法修法

為解決新版財劃法爭議，財政部昨四度邀集地方政府會商。（記者鄭琪芳攝）

為解決新版財劃法爭議，財政部昨第四次邀集地方政府會商。財政部國庫署長陳柏誠表示，在保障統籌稅款及一般性補助款不低於二〇二五年規模（七一七七億元）前提下，以優先滿足基準財政收支差短、納入財政努力機制及考量基本建設需求為架構，預計年底前提出政院版財劃法修正草案，屆時補助款分配方式也會調整回來，地方政府對此方向多表認同。

根據財政部規劃，中央統籌分配稅款分為普通統籌稅款九十六％、特別統籌稅款四％，而普通統籌稅款有一％財政調節款，其餘九十五％優先彌補基準財政收支差短及搭配財源保障機制，餘數再按財政努力四〇％、基本建設需求六十％分配。其中，財政努力方面，營利事業營業額占廿％、財產稅努力六十五％、非稅收入努力十五％；基本建設方面，土地面積占卅％、人口數卅％、工業人口廿％、農林漁牧人口十％、農林漁牧產值十％。

請繼續往下閱讀...

統籌稅款及一般性補助 不低於七一七七億規模

不過，台北、台中等縣市質疑，新版財劃法營業額占卅％，若按財政部規劃，營業額占比將降至八％，降幅太大；但其餘縣市持不同看法，引發熱烈討論。對此，陳柏誠說明，財劃法立法意旨是為調劑盈虛，「強者不應拿更多」，所以政院版優先彌補基準財政收支差短，這個架構不會改；至於各項指標權重，將參酌地方政府意見，衡酌指標間的替代性（互補性）、收入努力度或貢獻度，通盤審慎研議。

對於垂直分配問題，陳柏誠表示，統籌稅款一定會比今年多，保障統籌稅款及一般性補助款不低於二〇二五年水準，但涉事權支出劃分及補助制度，尚待相關部會研議，未納入本次會議討論。根據財主單位資料，二〇二五年統籌稅款為四六七六億元、一般性補助款二五〇一億元，合計七一七七億元。

另，針對補助款爭議，立法院財政委員會今邀請財主單位專題報告，主計總處報告指出，中央透過統籌稅款、一般性補助款及計畫型補助款持續協助地方，二〇一六年三者合計五五四九億元，二〇二五年已達一兆一三一億元，二〇二六年更達一兆一六五〇億元，較二〇二五年再增加一五一九億元，不僅續創歷史新高，更是二〇一六年的兩倍多。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法