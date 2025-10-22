為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    央廣遭駭 內鬼工程師解僱

    2025/10/22 05:30 記者凌美雪／台北報導
    針對官網遭駭案，央廣發聲明懲處相關人員。（資料照）

    央廣官網遭駭，檢方清查後發現是央廣內部的工程師自導自演，引發輿論譁然。央廣昨日發出聲明指出，經召開人事評議委員會通過決議，將涉案事證明確的二級工程師吳政勳予以解僱處分，岳姓主管則涉有疏於監督且未即時阻止等過失，記一大過懲處。

    央廣表示，針對此一重大違紀行為案，央廣除在首次搜索當天已將吳、岳兩員停職，更委請第三方中華資安公司進行內部調查，以及數位發展部資安署、資安院協助，認定吳政勳有諸多違法、違規行為。因此，於廿一日召開人事評議委員會審議，並由本案委任律師列席說明。

    人評會兩點決議包括：一、吳政勳任職央廣期間，因上述重大違紀行為，致使央聲譽及財產受有重大損害，嚴重違反央廣工作規則，故自即日起終止勞動契約。二、岳姓組長因涉有疏於監督及知悉下一級員工違紀卻未及時阻止、向上通報之責，給予記大過一次處分。

    央廣表示，將持續配合後續偵辦，俟偵查終結後，將依檢察官偵查起訴結果，就其明確之涉案違法情節，再送人評會論處；倘發現尚有其他員工涉入參與者，亦將一併提報論處。另，央廣為維護權益，已委託律師向台北地檢署完成遞狀，依法提出刑民事之追訴。

