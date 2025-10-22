週刊爆小姨子是狗仔金主 黃國昌酸：大菜是餿水

民眾黨主席黃國昌。（記者陳逸寬攝）

民眾黨主席黃國昌深陷養狗仔跟監政敵風波，鏡週刊昨天再爆料，指支付狗仔薪資的凱思國際金主正是黃國昌妻妹高翬。黃國昌痛批內容子虛烏有，更諷刺週刊預告的「本週大菜」是「一盆餿水」，喊話要求鏡週刊與記者為假新聞道歉，否則將提告；高翬也委託律師發函給週刊，要求函到一日內移除報導並道歉，否則將對週刊及記者訴追民刑事法律責任。

要求為假新聞道歉 否則提告

據鏡週刊報導，支付黃國昌旗下狗仔薪水的凱思國際公司，首筆一百萬元資金來源由耘力國際文化事業有限公司挹注，而耘力國際負責人為黃國昌小姨子高翬；此外，二〇二一年凱思國際獲高翬注資百萬元成立後，短短不到一年，就在隔年大手筆拿出一千萬元投資《民報》，資金究竟從何而來？背後有無中、港資？已成檢調追查的重點。

黃國昌昨受訪回應，他得知週刊爆料後，立即致電太太確認，妻妹及其公司從未投資凱思國際；此外，週刊誣指檢舉人匯款一百萬元予其辦公室同仁指定戶頭，卻提不出匯款單等證明，反指他出示造假截圖，但遭檢舉人律師發函打臉。

至於報導點名的投資人國民黨前立委陳建平、智邦科技創辦人黃安捷與黃國昌關係密切，黃國昌說，黃安捷是受敬重的企業家、綠營大老，更是總統賴清德的讀書會成員，鏡週刊怎麼一夕之間把中、港資變成本土？

耘力國際文化事業有限公司的代表人高翬則委託律師，寄送律師函給鏡週刊，強調該報導已對高翬構成誹謗罪，耘力國際文化或高翬從未匯款一百萬給凱思國際；高翬與耘力公司也均非凱思國際的股東，要求鏡週刊於文到後一日內移除上開新聞報導，並向高翬致歉，否則將對記者及精鏡傳媒訴追民刑事法律責任。

對於黃國昌痛批鏡週刊報導子虛烏有、揚言採取法律行動，立法院民進黨團書記長陳培瑜批評，黃至今仍不願正面回答問題，又使出問A答B的一慣伎倆，有沒有做這些事情，相關人士應該要一併說清楚。黃以前罵別人是黑箱，他現在一年三六五天、一天廿四小時都住在黑箱裡。

