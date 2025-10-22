為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    張榮興、黃明昭2警界首長都遭跟監？馬郁雯等人 告發張凱維涉妨害秘密

    2025/10/22 05:30 記者王定傳／台北報導
    媒體人馬郁雯（左）與青年監督聯盟發起人陳又新律師（右）、執行長許譽騰（中），昨前往台北地檢署遞補充告發理由狀，加碼告發國民黨立委王鴻薇的助理張凱維，涉妨害秘密及違反個資法等。（記者陳逸寬攝）

    媒體人馬郁雯（左）與青年監督聯盟發起人陳又新律師（右）、執行長許譽騰（中），昨前往台北地檢署遞補充告發理由狀，加碼告發國民黨立委王鴻薇的助理張凱維，涉妨害秘密及違反個資法等。（記者陳逸寬攝）

    媒體人馬郁雯等人前天指控國民黨立委王鴻薇助理張凱維，前年販售時任台北市警局長、現任警政署長張榮興的私人行程；馬與青年監督聯盟發起人陳又新律師、執行長許譽騰，昨再指張榮興及前警政署長黃明昭都遭狗仔跟監，前往台北地檢署加碼告發張凱維涉妨害秘密及違反個資法等，希望檢調全面徹查。

    馬、陳、許上週指控，張凱維與艾弗行銷傳媒合作，向台灣安進藥品有限公司提出企劃案，內容涉及立委職權，並索取公關、顧問等費用二三〇萬餘元，告發王鴻薇及張凱維涉違反貪污治罪條例中的公務員藉勢藉端勒索財物罪嫌，昨則以補充告發理由方式告發張涉嫌妨害秘密等罪。

    馬郁雯並公布張凱維跟曾與王鴻薇合作的律師柯晨皓對話，張向柯炫耀兜售時任台北市警局長的張榮興與萬華「芳明館」聞人餐敘照片，且對話框的「張榮興魚翅宴PDF」檔案前，還有一份名為「黃明昭檢舉信PDF檔案」。不僅如此，去年五二〇人事發布前夕，民報記者「蕭依依」聲稱接獲署名「警界良心」的信，指當時警政署長黃明昭親自帶隊見準行政院長卓榮泰，顯見從時任的警政署長到北市警局長，行程全被狗仔集團掌握。

    馬郁雯說，當時黃明昭傳出有可能留任，而被點名可能接任署長的張榮興也成為開刀對象，張凱維企圖用兜售、檢舉信的方式，公然介入警政人事，是否要抬轎屬意的警政署長人選？背後影武者，檢調應全面徹查；她並說，狗仔團扯出中央社、駭客門連央廣都滲透，如今我國的情治機關首長都被長期跟監，令人細思極恐。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播