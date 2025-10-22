總統人選生變？ 鄭麗文：有可能不只一位

國民黨主席當選人鄭麗文。（資料照）

新任國民黨主席鄭麗文未承諾不會參選二〇二八年總統，黨內擔心將來台中市長盧秀燕無法定於一尊，對此，鄭麗文昨表示，「過慮了」，她已經一而再、再而三強調，國民黨會是尊重制度的政黨，黨內未來有能力、能量問鼎總統大位的政治明星，也有可能不只一位，所以未來讓制度公平公開地幫國民黨產生一個最強、也是大家心目中最適合的人選，很有可能包括盧秀燕市長，大家不用擔心。

讓制度公平公開產生最強人選

對於未來的募款規劃，民進黨立委指國民黨赤化，可能會有紅錢，鄭麗文反批，不只人要貼標籤，連錢都要貼標籤，他的責任額一千萬元，在登記參選那一天已經交了，「謝謝我老公」，未來當然會努力募款，這也是身為黨主席必定要負起的責任，大家不用擔心。

鄭麗文表示，相信以大家對國民黨新的期待、關注度及對國民黨未來的信心，募得款項會因為國民黨的行情水漲船高，也會更加順利，她剛當選沒幾天，已經有來自四面八方的朋友要加入國民黨，希望小額募款積沙成塔、聚少成多，這會是一筆很大且穩定的捐款數字，未來相信國民黨不會在這方面產生太大的問題。

對於是否邀請前台北縣長周錫瑋等人襄助人事，鄭麗文說，現在問這些太早了，「大家每天都在幫我報派人事，我怎麼請得動他們」。

