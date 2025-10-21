無目標式跟監偷拍政治人物 警政署長：全國民眾會唾棄

國民黨立委王鴻薇助理張凱維被爆曾販售時任台北市警局長、現任警政署長張榮興的私人行程畫面。張榮興昨表示，這是非常要不得的行為，全國民眾都會唾棄這種無目標式的跟監。（記者陳逸寬攝）

民眾黨立委黃國昌被控成立狗仔集團跟拍政治人物，國民黨立委王鴻薇助理張凱維也被爆出曾販售時任台北市警局長、現任警政署長張榮興的私人行程畫面。張榮興昨表示，這是非常要不得的行為，全國民眾都會唾棄這種無目標式的跟監。

民進黨立委李柏毅在立院內政委員會質詢指出，前警政署長黃明昭曾被跟拍，有多少首長被跟拍過？張榮興說，黃也不知道被跟拍，「我覺得這是個非常要不得的行為，全國民眾都會唾棄這種無目標式的跟監、跟拍」。

李追問，警政署對跟拍行為進行標準安全作業的程序為何？有無警備人員回報？張榮興說，針對安全維護對象，警方有一套標準作業流程，機關首長報案後就會啟動，且有加強針對上下車、追跟等訓練處理。

張榮興私人行程 也爆遭跟拍販售

民眾黨立委黃國昌質詢指出，張榮興去年擔任台北市警察局長時曾被拍到在萬華芳明館和角頭吃魚翅宴，畫面從何而來？黃並在場公開告發。張回應，此為議員邀約的勤務需求，有報備，認為監視器畫面是業者的，但如何流出要調查。

