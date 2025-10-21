為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    無目標式跟監偷拍政治人物 警政署長：全國民眾會唾棄

    2025/10/21 05:30 記者李文馨／台北報導
    國民黨立委王鴻薇助理張凱維被爆曾販售時任台北市警局長、現任警政署長張榮興的私人行程畫面。張榮興昨表示，這是非常要不得的行為，全國民眾都會唾棄這種無目標式的跟監。（記者陳逸寬攝）

    國民黨立委王鴻薇助理張凱維被爆曾販售時任台北市警局長、現任警政署長張榮興的私人行程畫面。張榮興昨表示，這是非常要不得的行為，全國民眾都會唾棄這種無目標式的跟監。（記者陳逸寬攝）

    民眾黨立委黃國昌被控成立狗仔集團跟拍政治人物，國民黨立委王鴻薇助理張凱維也被爆出曾販售時任台北市警局長、現任警政署長張榮興的私人行程畫面。張榮興昨表示，這是非常要不得的行為，全國民眾都會唾棄這種無目標式的跟監。

    民進黨立委李柏毅在立院內政委員會質詢指出，前警政署長黃明昭曾被跟拍，有多少首長被跟拍過？張榮興說，黃也不知道被跟拍，「我覺得這是個非常要不得的行為，全國民眾都會唾棄這種無目標式的跟監、跟拍」。

    李追問，警政署對跟拍行為進行標準安全作業的程序為何？有無警備人員回報？張榮興說，針對安全維護對象，警方有一套標準作業流程，機關首長報案後就會啟動，且有加強針對上下車、追跟等訓練處理。

    張榮興私人行程 也爆遭跟拍販售

    民眾黨立委黃國昌質詢指出，張榮興去年擔任台北市警察局長時曾被拍到在萬華芳明館和角頭吃魚翅宴，畫面從何而來？黃並在場公開告發。張回應，此為議員邀約的勤務需求，有報備，認為監視器畫面是業者的，但如何流出要調查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播