    若停砍年金 教部：政府須撥補2780億

    2025/10/21 05:30 記者林哲遠／台北報導
    立法院司法及法制委員會審查「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案。（記者陳逸寬攝）

    國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲昨排審國民黨團、國民黨立委所提「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」，要求停砍公立學校教職員退休金、停止所得替代率逐年降低等。不過，據教育部所提書面報告資料指出，若通過將導致退撫基金用罄年度提早發生，須由政府預算撥補二七八〇億元（未折現），由全民稅收負擔。

    國民黨團及國民黨立委提案修正退休所得替代率自一一三年一月一日起不再調降或終止適用，或於一一四年後不再調降，且審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數累計成長率調整。

    教育部說明，一〇七年至一一三年教育人員節省經費累積應挹注退撫基金達約一三二一億元，如果提前停止替代率逐年調降，未來五十年節省退撫經費挹注基金的收入，預計將減少約一六五二億元，而退撫基金因可運用投資金額減少，投資收益也將隨之減損，導致退撫基金用罄年度將提早三至四年發生，因此建議維持現行規定。

    教部也提及，現行規定下約八十五％退休教職員實支月退休所得超過五萬元，平均每月支領金額約五．八萬元，高於行政院主計總處公告之一一三年民間平均月經常性薪資約四．六四萬元。

    銓敘部並表示，若修法自一一三年一日一起停止調降退休所得，將使基金用罄年度再提前至一二九年，受影響的是所有現職人員及已退人員的退休權益保障；若要使教育人員退撫基金維持在原來一三四年不用罄，須由政府預算撥補金額，照精算結果分十年撥補方案估算，合計二七八〇億元（未折現），全部轉嫁由全民稅收負擔。

