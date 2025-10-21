大氣海洋局長用LINE傳送國軍機密？ 海軍：未蒐集機密 設群違資安規定

海軍司令部20日晚間說明，海軍大氣海洋局局長林倉玉因應公務任務需求，於2023年10月24日創設公務群組。（圖擷取自中華民國海軍官網）

海軍大氣海洋局長上校林倉玉被週刊爆料，就任兩年多來違法蒐集漢光演習作戰資料，並使用LINE傳送國軍機密。海軍司令部昨晚指出，蒐集、傳送機密資料的部分不屬實，但林員創設群組違反資安規定，海軍將針對此部分檢討適處。

週刊報導，林倉玉二〇二三年九月接任大氣海洋局長後，強迫官士兵將他們與「艦隊指揮部」開會所得機密資料，傳到林私設的「未加密」LINE群組中，儘管多名官士兵認為有資安風險加以勸阻，林仍一意孤行。

離譜的是，林倉玉更要求下屬浮報預算。吹哨者指控，去年五月，大氣海洋局召開「國土韌性特別預算會議」，林竟然公開指導局內一級主管如何規避審計與監察單位調查，還邀請特定廠商到局裡討論標案，涉嫌圖利。

也有女性吹哨者向週刊爆料，指控林倉玉強行將女性聘僱人員寢室安排在男性軍官宿舍區域，且未加裝鐵門區隔，形同「男女混住」；官士兵直言，「他根本就是土皇帝，完全不把制度放在眼裡，行徑非常囂張」。

對此，國防部長顧立雄昨在立院受訪表示，已請海軍進行行政調查，希望本於勿枉勿縱精神，盡快完成行政調查。

海軍司令部昨說明，林倉玉因應公務任務需求，研析海域氣海象資訊，供海上任務運用，於二〇二三年十月廿四日創設公務群組，二〇二四年四月三日考量資訊安全解除群組，比對時間及資料，內容非漢光演習實兵操演階段，針對違反資安規定部分，海軍司令部將檢討適處。

海軍表示，對於週刊報導內容指涉違法要求所屬蒐集演訓機密資訊、擅改春節戰備輪值、私自讓中資背景公司入營、運送中共浮標入營未採保密安全措施、接受廠商招待餐敘、營區男女混住及浮編國土韌性特別預算等情事；經訪談相關當事人，並實施官兵問卷，同時審查佐證資料，均不屬實。

