海鯤號11月若無法交艦 顧：每天罰19萬

立法院外交及國防委員會邀國防部長顧立雄（左）報告「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」，海軍參謀長邱俊榮中將（右）列席備詢。（記者陳逸寬攝）

潛艦國造原型艦「海鯤號」海上測試延宕，對於台船十一月是否來得及交艦給海軍，國防部長顧立雄昨日在立法院受訪坦言「有相當大的挑戰」；如果來不及交艦「依約計罰」，每天罰十九萬元。國防部說明，罰款上限是四十億元。

立法院外交及國防委員會昨邀國防部專案報告「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」。顧立雄受訪表示，「海鯤號」要在十一月完成測試和交艦，確實有相當大的挑戰；若無法如期將依約計罰，每天十九萬元。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委馬文君質詢，台船若無法十一月交艦，罰款有無上限？國防部採購室說，就是建造款一九三億元的廿％，約四十億元。

的確未理解現實有很多困難

民進黨立委羅美玲質詢，當初排程是否過於樂觀？顧立雄答詢時表示，相關設備或技協可能沒辦法完全配合，時程安排沒辦法如我方想像的說「隨叫隨到」。

羅美玲質疑，其他國家平均交艦花多少年？顧立雄說，主要看是「成熟量產」或「首次研製」，若為首次研製，其他國家大概要七年，有的長達十六年。她追問，我方怎有勇氣設五年多要交艦？顧回應，「我們確實沒有去理解現實會面臨很多困難」，尤其我們國情所面臨裝備籌獲或原廠請技協人員的安排。

國民黨立委賴士葆批評，交艦會不會變成七年或變成「爛尾艦」？副參謀總長執行官黃志偉表示，這是國家第一次自造潛艦，相關困難都在排除中，應該不會有立委所說情形。

此外，海鯤潛艦的測試尾聲將實彈發射操雷驗證作戰系統。國民黨立委徐巧芯關切，海軍是否向美方租借操雷驗證設備，效期為何？海軍參謀長邱俊榮中將說明，租借效期為今年五月至明年五月，有信心明年租期前完成潛射操雷射擊，我方會盡力達成目標，若是有困難會再協調申請延後租約。

另，賴清德總統於雙十演說宣布，將整合各級防空系統打造「台灣之盾（T-Dome）」。民進黨立委林楚茵昨問及，「台灣之盾」是否已列入年度預算？國防部戰略規劃司長黃文啟表示，將於年底前提出特別預算。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法