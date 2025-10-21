美台國防工業會議登場》韓儒伯：明年美對台軍售總額可望創新高

年度美台國防工業會議登場，主辦單位美台商業協會會長韓儒伯表示，明年可望是美對台軍售總額最高的一年。（中央社）

今年度美台國防工業會議十月十九日至廿一日在美國馬里蘭州埃利科特市舉行，據中央社報導，主辦方美台商業協會會長韓儒伯表示，美國官員在聯邦政府關門期間仍出席會議，反映川普政府對台美防務關係的重視；在台灣通過軍購特別預算後，將有越來越多金額龐大的軍售案通知送往國會山莊，明年可能會是美國對台軍售總額最高的一年。

中央社指出，今年會議將討論五大主題，包含「評估台灣的國家安全挑戰」、「聯盟建構、合作及協同作戰能力」、「政治作戰：反制隱蔽的威脅」、「全民防衛：重組、訓練與軍民合作」、「電子與電磁頻譜作戰：台灣的關鍵戰場」等。

會議有五大主題

韓儒伯指出，會議預計也將討論加薩戰爭、俄烏戰爭對台灣的啟示，以及美台共同生產、發展武器等議題，包括面臨的挑戰及政府提供哪些誘因來推動；會中也將討論與台灣防務相關的無人載具。

對於川普重返白宮以來，至今尚未宣布新的對台軍售案，韓儒伯認為這很正常，新政府上任，通常需要長達一年的時間才會發出首次軍售通知。

針對美媒先前報導，川普今年因試圖與中國國家主席習近平協商貿易協議及可能舉行峰會之際，拒絕批准超過四億美元的對台軍事援助，韓儒伯指出，他的理解並非如此，川普對美國納稅人承擔其他國家防務費用採取原則性立場，這與動用「總統撥款權」（PDA）有關，「我們預期這些資金最終都會用完」，和美中關稅談判無關。

被問及美國對台軍售交付延遲的情況，韓儒伯表示，目前只有總值八十億美元的F-16戰機計畫及另一項金額不到十億美元的計畫有延遲，大部分積壓訂單都已處理完畢。

