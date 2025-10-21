為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭拜會藍立院黨團 喊並肩作戰

    2025/10/21 05:30 記者林欣漢／台北報導
    國民黨新任黨主席當選人鄭麗文20日前往立法院拜會國民黨團。（記者塗建榮攝）

    國民黨新任黨主席當選人鄭麗文20日前往立法院拜會國民黨團。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席選舉由前立委鄭麗文勝出，立院黨團內部出現諸多雜音，還有立委喊出「黨團自主」、「黨中央不要來亂」，鄭麗文昨天主動出擊，赴立院拜會黨團，強調黨中央要當黨團最堅實的後盾，並肩作戰提供子彈。至於藍白合，她說，現在看起來是順暢的，拜會民眾黨主席黃國昌勢在必行，希望越快越好。

    將拜會黃國昌 盼越快越好

    國民黨團總召傅崐萁表示，鄭麗文在當選主席之後立刻到立院拜訪，不只是對國會的尊重，也是對立院黨團的期許，未來立法院與黨中央會有密切的結合，讓民意能全面落實。他強調，國民黨團結一致，絕對不會讓民進黨有任何見縫插針的機會。

    另外，國民黨立委黃健豪，選前曾評論鄭麗文「履歷蒼白無力、沒贏過任何選舉」，鄭、黃昨相見時，鄭麗文主動在鏡頭前抱黃，化解尷尬。鄭麗文事後受訪表示，選舉語言不用看得那麼嚴重；黃健豪也說，不打不相識，現在就是一致對外，期待新主席能依多數民意，贏得多數中間選民的支持，重返執政。

    黃國昌十九日宣布，明年一月底卸任不分區立委後，二月一日就要成立新北市長競選辦公室。鄭麗文表示，黃非常優秀，不過未來國民黨有信心推出在新北市受到廣大支持的人選，也一定會透過藍白合機制產生最終人選。

