鄭麗文接掌國民黨 綠：敵動我不動 觀察藍白合

對於鄭麗文當選國民黨主席後，朝野關係可能高度對立，民進黨政策會執行長吳思瑤認為，現階段是「敵動我不動」的觀察期。（資料照）

國民黨主席當選人鄭麗文誓言二〇二八全面政黨輪替，外界也憂心朝野關係進入高度對立。民進黨政策會執行長吳思瑤受訪表示，現階段「敵動我不動」，觀察國民黨內部整合及「藍白合」走向，後續國安法案料將受到更強力的阻礙，民進黨在戰術上也將有所調整，但不放棄與在野黨對話的機會。

國安法案將受到更強力的阻礙

面對後續行政、立法部門間的互動，行政院發言人李慧芝受訪也強調，行政院依照憲法規定，遵守憲法並對立法院負責，並不會因為在野黨主席更換而有所不同。行政院現階段最重要的工作，是讓災區早日恢復生息，「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」是朝野合作的前例，期望立院能同樣以人民需求為念，兩院共同合作、繼續推動各項福國利民的法案。

針對後續朝野關係，吳思瑤分析，鄭麗文十一月上任，勢必要鋪陳、向她所領導的國民黨做出一些合議，「不能以自己的意志凌駕」，她要先收攏初選產生的歧異，彙整未來領導的路線，對外也要論述要把國民黨帶到哪裡去。現階段還有一段時間可以觀察，執政黨「敵動我不動」、審慎因應，除了觀察國民黨內部整合情況，也要關注「藍白合」的走向。

不放棄與在野黨對話的機會

吳思瑤坦言，鄭麗文代表的確實是中國要的路線，未來政策推出的優先順序可能要有所調整，比如國安法案可能受到更強力的阻礙，執政黨將調整推動法案的策略跟時程，但「四個優先」經濟、民生、弱勢、青年不會改變。此外，後續在可以合作的議題上，仍不放棄與在野黨合作、對話的機會，這是執政黨的責任，也是為了國家必須做的事。

