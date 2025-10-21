鄭點名柯志恩等3人戰南台灣 地方質疑違程序正義

國民黨主席當選人鄭麗文昨赴立法院拜會國民黨團，與同黨立委舉行便當會，並鼓勵謝龍介一定要選上台南市長。（記者陳逸寬攝）

國民黨主席當選人鄭麗文昨拜會立法院國民黨團時表示，明年要從台灣尾開始贏，鄭並點名台下的立委柯志恩、蘇清泉、謝龍介說，「若南台灣你們三人都贏的話，我們就出頭天了」。不過由於國民黨尚未完成縣市長提名，其發言也引發藍營地方人士質疑違反程序正義，要求修正黨的親中路線，並開出「勝選軍令狀」，帶全黨向前衝。

要求修正黨的親中路線

鄭麗文昨點名柯志恩、蘇清泉、謝龍介分別代表國民黨參選高雄市長、屏東縣長、台南市長。今年初首位宣布參選黨主席、後來退選的國民黨中常委孫健萍表示，鄭麗文當選後，國民黨須一改過去黨主席「乾綱獨斷」的一言堂指令型領導，立刻成立「二〇二六與二〇二八重返執政對策小組」，在明年農曆年前公布全國的初選辦法，而非動輒「徵召」。

請繼續往下閱讀...

孫健萍說，柯志恩等三人都非常優秀，但一定要透過「初選」方式產生，鞏固參選的民主正當性。他舉二〇一八年韓國瑜投入高雄市長為例，當時韓的聲勢如日中天，黨中央仍舉辦初選，透過辯論會闡述各自理念，也能帶動議題，「如果鄭麗文執意採用徵召，恐怕有負於支持他的年輕人」。

國民黨籍屏東縣議員陳揚認為，屏東縣是國民黨的艱困區，立委蘇清泉雖已內定為國民黨下屆縣長人選，但還是要經過黨內相關提名程序並且徵詢地方的意見，不應該由黨主席直接指定。陳揚對於鄭的親中立場也感到不以為然，呼籲新任黨主席帶領國民黨走向中立，與中國、美國都保持良好關係，別把中間選民都嚇跑了。

國民黨籍台南市議員蔡育輝認為，鄭麗文黨主席的地位沒有問題，「贏得勝選最重要，其他不重要。」國民黨在台南、高雄、屏東要贏並不容易，鄭麗文應宣示「台南、高雄、屏東三個縣市最少要當選一個，否則辭去黨主席」，才能展示帶領國民黨往前衝的決心。

蔡育輝也說，國民黨應該去思考兩岸路線要怎麼修正，「親中一定輸，親美現在百姓也慢慢不滿意」，保持關係，中間路線對台灣最有利。

不過國民黨高雄市議員白喬茵認為，鄭這番話沒有任何問題，柯志恩等三人出馬選二〇二六，已是南台灣藍營的共識，只要程序上補足即可。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法