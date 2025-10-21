稱九二共識是兩岸通關密語 鄭麗文：不怕被貼標籤

國民黨主席當選人鄭麗文昨受訪說，如果能夠化解兩岸所有的矛盾及歧見，推動兩岸和平合作帶來共榮，她什麼工作都願意做，什麼人都願意見。（記者塗建榮攝）

對於未來是否會赴中交流，是否可能與中共總書記習近平會面，國民黨主席當選人鄭麗文昨受訪說，當然要見，如果能夠化解兩岸所有的矛盾及歧見，推動兩岸和平合作帶來共榮，她什麼工作都願意做，什麼人都願意見。至於是否擔心赴中會被貼標籤，甚至可能被法辦？鄭麗文說，「這有什麼好怕的，怕就不要出來混了」。

鄭麗文表示，兩岸和平是國民黨最重要的事，要凝聚台灣最大公約數與共識，有更大民意做後盾，到對岸去就更有代表性，不然就只是代表個人而已，「希望未來國民黨的總統或政權，代表的是全台灣的民意」，那層次就更不一樣。

鄭強調，希望兩岸和平、和解、合作，絕對是台灣的主流民意，主流民意已經看清楚也認知到，賴清德總統主導的兩岸政策是死胡同，抗中牌已經徹底失靈，有六成民眾對這件事反感，她有信心國民黨的主張，會成為最新的主流民意。

鄭麗文也說，希望國共兩黨重新開始營造兩岸和平的氛圍，兩岸絕對不要兵戎相見，未來能開誠布公的交流溝通，化解歧見，這是兩岸和解及和平的重要過程。

對於部分黨內人士擔心國民黨從中間藍變成紅統，鄭麗文表示，她不知道為什麼有這樣的擔心，這次黨主席選舉，每個候選人都講自己是中國人，她的兩岸主張一致且一貫，禁得起考驗，也是國民黨長期主張，所以這是假議題。

另，前中廣董事長趙少康喊話，指鄭麗文應降低親中色彩，否則可能「令不出黨中央」。對此，鄭麗文表示，她很不喜歡親中、和中、舔中、親美、疑美這些過度簡化的標籤，這只是再加重原本的歧見及成見，不是成熟、負責任處理任何關係的方法，這麼複雜的關係，不是簡單的標籤可以定義的。

習近平賀電肯定多年來國共兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，推進國家統一；鄭麗文對此表示，通關密語是「九二共識、反對台獨」，伸出友誼的手，兩岸是可以交流的，沒有像陸委會現在已讀不回，無法溝通，民進黨似乎一直在踩台獨的紅線、兩國論的紅線，一直在激怒對岸，她希望能夠把這個方向拉回來，往兩岸和解、和平的方向去努力。

