冷眼集》「九二共識」投降密語

國民黨主席當選人鄭麗文選後的第一場活動，昨天立即宣稱：「九二共識、反對台獨」，是兩岸之間的「通關密語」。（記者陳逸寬攝）

記者鄒景雯／特稿

國民黨主席當選人鄭麗文選後的第一場活動，昨天立即宣稱：「九二共識、反對台獨」，是兩岸之間的「通關密語」。她為國民黨路線做出的定調，既捨棄了郝龍斌所提「正視中華民國」的底線，更順從了中國共產黨偷換概念的騙人把戲。這是一次國民黨統獨光譜的大遷徙。

由於台灣民意不買單，有關「九二共識」，早就被國民黨政治菁英所塵封，許久不再提起。鄭麗文年紀不是太老，一選上，就把這套老人都不敢再行耍弄的天橋把式重新搬上政治舞台，退化的速度，著實令人驚駭。

一九九二年兩岸政府究竟有沒有達成「九二共識」？當時的總統李登輝、當時的陸委會主委黃昆輝，早就一再還原事實，最多以「沒有共識的共識」（agree to disagree）總結。換句話說，就是你講你的，我講我的，我們暫時擱置爭議，先去處理兩岸交流之後衍生出的龐大事務性問題。

即使退一萬步想，二〇〇八年馬英九總統上台後，雖然致力兩岸往來，推動兩岸經貿協議，當時的政府公開宣示的文字是：當年經雙方函電往來後，海基會經政府授權提出：「對一個中國原則⋯⋯以口頭聲明方式各自表達」。

我們可以定義這即是藍版所謂的「一中各表」。國民黨主觀上希望所謂的「九二共識」可以有「你表你的中華人民共和國，我表我的中華民國」的空間。不過這個一廂情願，從一九九二年到今天二〇二五年，依舊是一廂情願，老共從來就不接受「一中各表」，不承認中華民國可以有被表的縫隙，進而多次公開駁斥。

馬英九執政八年期間，老共很苦惱，認為不能馬英九取代陳水扁上台了，兩岸還在為了九二共識各說各話。於是，二〇一〇年派了曾任中國海協會秘書長李亞飛來台北，當時他在圓山飯店拿出紙條一字一句念出：「各自以口頭方式，表述海峽兩岸都堅持一個中國原則的共識」。很清楚的，這就是老共的「各表一中」。

第一次講時，馬政府沒太理會，二〇一五年，李亞飛又來台灣訪問，同樣的立場，他再念了一次；還說：從〇八年開始，雙方在這個基礎上密集交流，兩岸和平發展的紅利，就像是陽光空氣和水，普惠兩岸人民。即使如此，那回馬政府的陸委會算是有回過神，立刻出面反駁，強調「一中各表」與「各表一中」，不一樣！

既然不一樣，這次鄭麗文當選後回覆給對岸的賀電，使用的字眼：「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」。這是「各表一中」，不是「一中各表」，怎麼會是若干政治扈從所緩頰的貼近「九二共識」呢？不僅不是，根本就是認同中共的「一個中國」，也是對「九二共識」的否定，說穿了，眼前的「九二共識」即是一紙降書。

當然，鄭麗文也不是第一個悄悄滑向中國的「中國人」，去年二〇二四年四月，卸任多年、出現返祖現象的馬英九，為了順利前去北京會見習近平，就已經講了「各表一中」，顯然這是對岸事前就開出的條件，老番顛時期的馬英九於是推翻了當政時期的馬英九，這種折辱與不堪，已經不是「變節」二字可以形容。

今天國共和鳴的「九二共識」，就是「一個中國」，與「我是中國人」、「推進國家統一」一脈相承，也就是否定台灣，消滅中華民國。

