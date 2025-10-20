黃國昌：與柯討論推聯合政府

台灣民眾黨主席黃國昌昨在新北市汐止受訪時指出，台灣民眾黨期許未來能與準國民黨主席鄭麗文共推聯合政府。（記者俞肇福攝）

前立委鄭麗文當選新任國民黨主席，台灣民眾黨主席黃國昌昨天表示，期盼未來與鄭共推聯合政府，他與前民眾黨主席柯文哲已針對聯合政府的推動步驟及時程進行縝密討論及規劃，一定會先談論理念、政策跟願景，而不是分配任何位置。

黃國昌昨天上午出席新北市汐止、金山、萬里區主任陳語倢聯合服務處開幕記者會。對於鄭麗文當選國民黨主席，黃表示，鄭是他在台大法律系的學姐，兩人曾在學校社團碰過面，他十八日致電鄭，提到未來任重道遠，為了台灣跟台灣人民，「我們接下來還有很多事情大家要持續共同努力」。

是否舉辦在野論壇？黃國昌表示，他前晚和前民眾黨主席柯文哲在一起，兩人針對聯合政府的推動步驟及時程縝密討論及規劃。黃說，在推動過程中，一定是先談理念、政策跟願景，而不是談任何位置分配。

至於後續具體行動，黃國昌說明，民眾黨將以兩個軸線推動，首先是籌辦「第一場聯合政府研討會」，探討地方層級的聯合治理理論，並邀請外國學者線上參與；其次，政策會正在規劃「地方政府聯合政府展望」議程，持續深化理論與實務結合。

他強調，民眾黨推動聯合政府「不是為了分配位置」，而是要正視各黨之間理念異同與可合作空間，「我們一定開大門、走大路，讓大家明白我們的方向」。

黃國昌提到，社會被總統賴清德搞得四分五裂，不應再有對立、衝突和仇恨，民眾黨願意秉持最大善意跟誠意推動聯合政府理念，即使意見不完全一樣，甚至不喜歡對方，但是能坐下來好好討論人民關心的重要事情並攜手努力，這才是台灣人民期待看見的。

