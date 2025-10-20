強化維安 國安局擬建立暴力分子資料庫

共諜案層出不窮，元首及中央政府機關首長的維安是否會受影響，引起關注。內政部將加強安全警衛特殊查核。（資料照）

共諜案層出不窮，元首及中央政府機關首長的維安是否會受影響，引起關注。國安局於最新書面報告指出，將建立政治極端主義及特定不滿群體中，具備暴力傾向行為的資料庫，強化針對潛在危安人士的列管與訪查；內政部則指出，將加強安全警衛特殊查核，於行政院及所屬三級以上機關（構）政務首長辦公室任職的安全警衛人員，都將被列為特殊查核對象。

內政部將強化警衛特殊查核

立法院內政委員會今日邀請內政部、警政署長、國安局、法務部針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告並備詢。

國安局報告指出，特種勤務面臨威脅已非傳統單一模式，而是「複合式、多層次、高科技」挑戰，包括「中共複合式滲透的影響」、「暴力攻擊的威脅」、「無人機威脅劇增」等三方向。

為應對特種勤務面臨的挑戰，國安局指出，將強化情資統合與極端威脅的預警機制，建立政治極端主義及特定不滿群體中，具備暴力傾向行為的資料庫，強化針對潛在危安人士的列管與訪查，並縝密警衛計畫、靈活勤務部署。

國安局也表示，將建構機動式無人機防禦系統，國安局十月添購並換裝新式無人機干擾槍；國安局也強化近身警衛反制應變訓練，確保警衛人員能在最短時間內維護安維對象安全。

針對正副總統安全警衛作業，內政部也透過書面報告表示，警政署將強化狀況預判與加強情蒐及警衛部署，加強對網路社群平台、媒體的情蒐，積極查緝並溯源分析，也強化攔截圍捕點效能，防範意圖危害衝撞的車輛。

針對敵對勢力滲透安全警衛人員的防制作為，內政部說明，將加強安全警衛特殊查核，將於行政院及所屬三級以上機關（構）政務首長辦公室任職的安全警衛人員，列為特殊查核對象；並加強安全警衛人員考核監督責任，若有發生違法或品德操守上之違紀行為，主官（管）應負考核監督不周責任。

