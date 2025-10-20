中共四中全會今登場》邱垂正：習近平2027將繼續延任

前中共中央軍委副主席何衛東（左）和軍委主席習近平（右）。（路透檔案照）

中共「四中全會」十月廿至廿三日在北京召開，預計審議中國第十五個「五年規劃」。陸委會主委邱垂正接受本報專訪表示，四中全會有「十五五規劃」（二〇二六至二〇三〇年）、「人事更迭」兩個觀察重點，中共領導人習近平會親自貫徹「十五五」，預期二〇二七將繼續延任。

邱垂正指出，這次四中全會是中共非常重要的一次全國代表大會，要制定國民經濟與社會發展第十五個五年計劃。因中國國家發展不像民主國家會政黨輪替，中共會透過「十五五規劃」考核地方到中央所有公務員，現在是「建議」，通過後就是「綱要」，裡面很多KPI，例如新質生產力領域，是AI、航天技術、半導體或量子科技，都會寫得很清楚，同時中共這次也要完善「全國統一大市場」建設，這個五年計劃就是公務員的考核指標。

「十五五」力求脫離經濟低迷

邱垂正進一步說，現在中國經濟低迷，消費力不振，外資一直出逃，需要一套經濟振興或社會發展方案走出內卷、躺平的現象，所以「十五五規劃」對中國要脫離現在的經濟疲態是重要的，這是第一個觀察重點。

邱垂正談及，第二個重點是人事更迭。習近平進入延長的任期三年了，很多中共官員失勢、被開除黨籍或犯法，中共官方公布被查處的貪污或去職的中央委員有九個，包含前陣子被撤職的中聯部長劉建超、中央軍委副主席何衛東，但還沒公布有十四人，合計有廿三個中央委員，可能由中央的候補委員替補。

「軍委會及軍事將領紛紛去職是大家的看點！」邱垂正說，可以觀察中共會補上哪些人，是否未來有潛力人選，從這些人事增補看中共權力的變化。

23中央委員遭查處或去職

習近平是否在「十五五規劃」扮演重要角色？邱垂正表示，從明年開始二〇二六到二〇三〇年這五年，陸委會看各種報告是說，習近平將親自規劃、親自貫徹，因此研判習近平在二〇二七年會繼續延任。

邱垂正分析，習強調要以「新安全格局」保障新發展格局，「強管制」或「重國安」會在經濟和社會發展扮演什麼角色，如果還是跟現在一樣，權力強控制的邏輯與經濟發展邏輯互相矛盾的話，未來中國經濟要重整，社會活力要釋放出來，恐怕就很難樂觀。

