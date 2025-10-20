為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃國昌被爆索央廣資料 學者：不能任憑立委索取機敏資料

    2025/10/20 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    民眾黨主席黃國昌近日被爆出，黃辦曾向中央廣播電台索取褒忠分台十年來發射機的全部工作數據資料與電費單。圖為中央廣播電臺圓山微波站。 （資料照）

    民眾黨主席黃國昌的立委辦公室被爆出，今年曾向中央廣播電台索取褒忠分台十年來歷次發射機的工作數據資料、電費單等機敏資料。立委痛批，這些資料跟「問政」無關，一旦被敵對力量掌握，將危害國家安全；學者示警，中共滲透台灣嚴重，央廣等關鍵設施資料，不能因「立委問政」需求就隨意提供。

    民進黨立委賴瑞隆表示，央廣是國家廣播電台，戰時是國家重要的發聲管道，與國家安全、國家戰略息息相關。日前央廣出現「內鬼」被放置五星旗，涉案吳姓男子自稱「我是黃國昌的人」，現在又爆出黃辦索取央廣內部資訊。

    賴瑞隆質疑，央廣發射機傳送的數據、電費單等資料，跟立委問政沒有直接關係，反倒跟國安相關。當敵對力量掌握這些資料時，便可得知電台內部運作狀況、發送什麼出去，黃國昌必須跟社會各界說明「要這些資料做什麼？」不是用一些理由回應。

    一旦被敵對力量掌握 將危害國家安全

    賴痛斥，這些是敵對力量想要的東西，未來若有立委調閱這類機敏資料，機關要更加謹慎，要從國安角度思考，否則就會衍生國安問題。因為國家危機時，電台對外傳播可能受到影響，甚至被傳遞「錯誤訊息」，將是重大國家危機。

    成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，政府機關對於各級民意代表索取資料，應該有一定分際。中共對台滲透及統戰工作日益嚴重，相關「反滲透法」或「國家安全法」等法律可更明確界定，關鍵基礎設施的資料能否基於「立委問政」需要提供，以及與國家安全之間的衡量。

    洪敬富指出，現在不是承平時期，賴總統已經明確定義中共為境外敵對勢力，可能透過各種途徑滲透，政府機關絕對不能大門敞開，立委、議員辦公室來要資料就全盤提供。

    洪敬富質疑，央廣分台發射站的數據、水電資料，究竟跟立委問政有何關係？國安單位應盤點、設計一套規範，關鍵基礎設施、國家安全是至高無上的，如果真的要提供資料，也應該有相關的保密條款。

