北京高層 九月下旬拍板挺鄭

出身民進黨的前立委鄭麗文當選國民黨主席，傳出中共中央涉台系統9月下旬拍板支持鄭麗文，成為中國介入台灣政黨選舉的首例。（資料照）

前立委鄭麗文贏得中國國民黨主席選舉，成為中國成功介選國內政黨首例。據透露，中共九月下旬曾召開政治局常委等級的極高層會議，拍板支持鄭，主因在於她的態度與北京「拉下賴清德」的對台工作目標一致，且支持台灣與中國統一、高喊「我是中國人」，讓北京「放心」啟動這場史上最大規模的對台政黨介選，其中僅經營網軍的預算規模就上看億元。

鄭反對武裝台灣 令中共「放心」

透過組織、輿論與資源 展開介選

據北京方面消息，中共中央涉台系統在國民黨主席選舉登記完成後即決議支持鄭麗文，理由有二。首先，即刻起至二〇二八年，中共對台工作目標以「拉下賴清德」為重中之重，就算無法達成，也要讓民進黨的執政「寸步難行」，因此，一個意願與行動上都能和北京「合拍同軌」的國民黨領導至為關鍵。

其次，中共高層評估，相較國民黨主流體系「反共親美」的郝龍斌，在兩岸、國防等關鍵議題上，鄭麗文更令人「放心」，尤其她在反對武裝台灣、反對美國干預、支持台灣與中國統一等涉台議題與大陸步調一致。

據透露，先前不斷有國民黨主流派人士向北京反映，鄭出身民進黨，政治歷程曾多次背叛組織與路線，且與國民黨內主流系統陌生等，為此，國台辦還安排信任的網紅「專訪」鄭麗文，確認其可信可靠，隨即透過組織、輿論與資源三大面向展開對台介選。

在組織面，據指出，中共透過管道或當面要求國民黨各派系支持鄭麗文，或至少不得支持郝龍斌，近期赴中的副主席、秘書長層級人士幾乎都被下指令，其中一名前秘書長隨即轉向輔選鄭，負責各派系及地方系統；軍系的黃復興系統則由去年出席中國黃埔百年活動的季麟連負責；涉台各級系統、台企聯也奉北京指示，多次以電話、會面遊說黨代表支持鄭，指郝當選「不利國共關係」，強力攻擊。

其次是輿論面，國台辦指示特定台灣媒體系統提高對鄭麗文的正面報導，前期主打「世代交替」，後期批郝「破壞國共關係」，兩家立場鮮明的平面媒體更以大篇幅社論批判趙少康，實則攻擊郝龍斌。

除了趙少康等人揭露大量假帳號、AI假影片攻擊郝龍斌，安全單位初步了解也發現不少帳號、頻道來自中宣部、統戰部、解放軍系統旗下經營，預算規模至少億元起跳。

在資源面，據悉，中國親北京的台商系統也全力動員，多位財力雄厚的國民黨台商黨代表，不約而同向鄭麗文承諾捐款及輔選，造就這場選舉的最終結果。

