習近平電賀鄭麗文：推進國家統一

國民黨主席選舉由前立委鄭麗文當選，國民黨中央昨午收到中共中央總書記習近平發來賀電，賀電強調中華民族偉大復興勢不可擋，期望增強做中國人的志氣、骨氣和底氣，推進國家統一。（資料照）

國民黨主席選舉由前立委鄭麗文當選，國民黨中央昨午收到中共中央總書記習近平發來賀電，賀電強調中華民族偉大復興勢不可擋，期望增強做中國人的志氣、骨氣和底氣，推進國家統一；鄭麗文亦回覆電文致謝，指兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，國共兩黨應在既有基礎上，為民族復興開闢宏偉前程。

鄭：兩岸同為炎黃子孫

為民族復興開闢宏偉前程

由於鄭麗文在參選黨魁期間曾公開喊出「我是中國人」，習近平賀電部分內容也著墨「中國人」，格外引發關注。

習近平賀電首先恭賀鄭麗文當選國民黨主席，肯定多年來兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定、增進兩岸同胞親情福祉，成效積極。

賀電也說，世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋。期望「貴我兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣和底氣」，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。

國民黨回電致謝表示，海峽兩岸於一九九二年達成「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」的共識，國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就，殊為不易。

國民黨表示，兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，面對當前情勢，兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

