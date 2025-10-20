鄭令不出黨中央？ 黨內：看是否符合多數民意

國民黨主席朱立倫昨天表示，他相信未來的黨還是能夠團結大家。（記者叢昌瑾攝）

前立委鄭麗文當選國民黨主席，前中廣董事長趙少康表示，黨主席要降低、消除親中力量，否則會「令不出黨中央」。國民黨主席朱立倫昨天表示，他相信未來的黨還是能夠團結大家；黨內人士分析，要看「鄭令」是否符合多數民意。

朱：相信會團結

趙少康說，這次黨主席選舉投票率卅九％，是直選以來次低，黨主席得票數六五一二二，是歷來最低。國民黨此次有黨主席投票權的，六十五歲以上佔了三分之二，國民黨的當務之急是要讓黨意靠近民意。

對於鄭麗文當選國民黨主席，黨內焦慮的聲音大於開心，朱立倫昨表示，每一任黨主席都很辛苦，當然大家會有一些期許，會有「一些擔憂」，他覺得最重要的是大家能夠團結努力。

媒體詢問，明年地方選舉，有些縣市議員擔心鄭麗文的紅統標籤撕不掉，會影響選舉，朱表示，大家應該是充滿祝福，團結大家共同讓國民黨更強、更好。

國民黨立委王鴻薇建議鄭麗文儘快修復與黨內其他陣營之間的關係，也應該趕快去拜訪縣市長候選人，明年縣市長選舉一定要贏。曾任國民黨主席的立法院副院長江啟臣表示，衷心期盼鄭麗文能堅守國父孫中山「以民為本」的信念，努力進前。

對於未來是否可能「鄭令」不出黨中央，黨內人士分析，要看「鄭令」是否符合多數民意，若被黃復興或黨內激進派綁架，一天到晚操作意識形態，要和民進黨激烈對抗，民進黨舔美，國民黨就親共，主流社會是不會接受的。

