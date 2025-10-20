為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭令不出黨中央？ 黨內：看是否符合多數民意

    2025/10/20 05:30 記者林欣漢、劉宛琳／台北報導
    國民黨主席朱立倫昨天表示，他相信未來的黨還是能夠團結大家。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席朱立倫昨天表示，他相信未來的黨還是能夠團結大家。（記者叢昌瑾攝）

    前立委鄭麗文當選國民黨主席，前中廣董事長趙少康表示，黨主席要降低、消除親中力量，否則會「令不出黨中央」。國民黨主席朱立倫昨天表示，他相信未來的黨還是能夠團結大家；黨內人士分析，要看「鄭令」是否符合多數民意。

    朱：相信會團結

    趙少康說，這次黨主席選舉投票率卅九％，是直選以來次低，黨主席得票數六五一二二，是歷來最低。國民黨此次有黨主席投票權的，六十五歲以上佔了三分之二，國民黨的當務之急是要讓黨意靠近民意。

    對於鄭麗文當選國民黨主席，黨內焦慮的聲音大於開心，朱立倫昨表示，每一任黨主席都很辛苦，當然大家會有一些期許，會有「一些擔憂」，他覺得最重要的是大家能夠團結努力。

    媒體詢問，明年地方選舉，有些縣市議員擔心鄭麗文的紅統標籤撕不掉，會影響選舉，朱表示，大家應該是充滿祝福，團結大家共同讓國民黨更強、更好。

    國民黨立委王鴻薇建議鄭麗文儘快修復與黨內其他陣營之間的關係，也應該趕快去拜訪縣市長候選人，明年縣市長選舉一定要贏。曾任國民黨主席的立法院副院長江啟臣表示，衷心期盼鄭麗文能堅守國父孫中山「以民為本」的信念，努力進前。

    對於未來是否可能「鄭令」不出黨中央，黨內人士分析，要看「鄭令」是否符合多數民意，若被黃復興或黨內激進派綁架，一天到晚操作意識形態，要和民進黨激烈對抗，民進黨舔美，國民黨就親共，主流社會是不會接受的。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播