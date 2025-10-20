焦點評論》中共分裂了國民黨

十月十八日鄭麗文黨主席一役勝選，昨天，習近平立即發出賀電，鄭麗文隨之也回覆「一個中國」、「反對台獨」的致謝文，雙方的契合程度，真是「琴瑟和鳴」，很容易辨識雙方是「敵人」還是「朋友」。（資料照）

記者鄒景雯／特稿

一九二五年，毛澤東寫了一篇文章《中國社會各階級的分析》，他把當時的中國分為六個階級，從而得出幾個結論：「軍閥、官僚、買辦階級、大地主階級以及附屬的反動知識界，是我們的敵人」，「一切半無產階級、小資產階級，是我們最接近的朋友」，「中產階級中的右翼可能是我們的敵人，其左翼可能是我們的朋友，但要提防他們擾亂了我們的陣線」。毛澤東於是訓勉他的共黨徒眾說，「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題」「不可不注意團結我們的真正的朋友，以攻擊我們的真正的敵人。」

老毛提出這套鬥爭概念的動機，與國共關係究竟應該如何擺置，有很大的關連，中共的創黨元老陳獨秀當時正積極謀取與國民黨聯合，毛澤東對此很有意見，直指陳獨秀「只注意同國民黨合作，忘記了農民」，甚至說出「這是右傾機會主義」的重話。

我們關注習近平時代的中國共產黨走向，一定要從毛澤東的思想脈絡中去找原因，那裡提供了源源不絕的解答。前面所講的是毛澤東不把國民黨當成一個集體，總會在其中找朋友、找敵人的行事做法。有了這套方法之後，具體的行動步驟之一就是「戰鬥在敵人的心臟」，去年中共黨史出版社出了一部新書，蒐集了一百名中共地下黨的成員資料與故事，清楚描述了一九四七到一九四八年間，這些共產黨人如何在國民黨政府這個敵人的心臟裡進行秘密鬥爭的歷史，直至一九四九年國民黨在中國滅亡。

中國國民黨的發展可以分為兩個時期，一個是在中國時期，第二個是在台灣時期。在中國時期的部分，中共不久前才光天化日的定義是敵人，而且詳細記載如何進行滲透、從中找朋友、進而攻克敵營的上位架構與標準作業程序，那麼面對當代存留在台灣的國民黨「餘孽」，中國共產黨的心思還需要臆測猜想嗎？對岸根本早就不加掩飾，套句他們的口頭禪，這已是板上釘釘的事。

十月十八日鄭麗文黨主席一役勝選，昨天，習近平立即發出賀電，鄭麗文隨之也回覆「一個中國」、「反對台獨」的致謝文，雙方的契合程度，真是「琴瑟和鳴」，很容易辨識雙方是「敵人」還是「朋友」。

倘若鄭麗文與國民黨底層是「敵人心臟」裡的「朋友」，郝龍斌、趙少康、甚至盧秀燕等等國民黨政治菁英們又是什麼？是不是未來順從鄭麗文的，才算是朋友？反之一律視為敵人，遲早要被分批消滅，最終完成國民黨的二次滅亡？

站在台灣公民的角度，五十二席國民黨立委，以及十四席縣市長，是否準備「團結」在鄭麗文的指揮之下？這必須作為今後投票的重要指標。

