鄭主席時代來臨》藍營民代集體崩潰 互吐苦水

鄭麗文黨主席政見重點

立委主張黨團自主 「鄭中央」不要來亂

前立委鄭麗文當選國民黨主席，引發黨內憂心國民黨路線恐過於「傾中」甚至「親共」。據了解，多數藍營民代非常憂心，但檯面上幾乎噤聲，他們認為二〇二六、二〇二八選舉只能求亂世自保，不敢想像未來「藍白合」的可能性。

黨內人士表示，深藍基層對於結果很雀躍，但立委民代集體崩潰，不敢在群組發表議論，只能三五好友在群組互吐苦水。鄭麗文當選，國民黨的兩岸路線必然有所調整，「造王者」的態度更是動見觀瞻，有意參選二〇二六的選將及二〇二八尋求連任的立委，現在只能求亂世自保，根本看不到，也不敢想「藍白合」的可能性。

請繼續往下閱讀...

對於未來國會運作，黨內人士表示，對於必須靠「中間選民」過半才能當選的立委而言，短時間內，對未來的黨中央當然是相敬如賓，「黨團自主，不要來亂！」是多數藍委的共識；不排除爭取連任總召的傅崐萁日前支持另一候選人郝龍斌，黨團能否抵抗黨中央的壓力維持自主性，有待後續觀察。至於立院藍白的議題合作，黨內人士表示，因為已經有一年半的經驗與磨合，暫時應該不會發生太大的變化。

「鄭若不尊重立委 黨團也不會尊重她」

一位不具名國民黨立委表示，現在黨團的重點在明年度總預算、攸關地方政府一般性補助款的財劃法、因應花蓮洪災的堰塞湖潰決災後重建特別條例草案，及其他重要民生法案，若鄭麗文一上任就要強推高度政治性的法案，相信包括黨團總召傅崐萁在內的藍委都不會接受。這位藍委表示，藍委黃健豪先前評論鄭麗文「履歷蒼白無力、沒贏過任何選舉」，很多藍委都非常認同，「鄭麗文若不尊重立委，黨團也不會尊重她。」

一名有意角逐明年縣市長的藍委直言，鄭麗文與對岸有窗口可以直接聯繫，她親中的兩岸路線及背後紅統勢力，令人憂心會讓縣市長候選人被綠營戴上紅帽，甚至表明屆時要慎重考慮是否邀請鄭麗文站台。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，民眾黨主席黃國昌的動作非常值得玩味。黃自爆十八日與柯文哲見面，對於鄭麗文過去批評柯文哲，黃國昌雖表示「那一頁已經翻過去了」，但關鍵是黃柯對話的重點是推動「聯合政府」，劍指二〇二八，言外之意就是「聯合政府是藍白選舉合作的前提」。換言之，如果國民黨不能給出具體的承諾，民眾黨手上仍握有二〇二八的「入場券」。

學者：藍白合 二〇二八才是大菜

張元祥表示，藍白的選舉合作才是真正進入「深水區」，二〇二六縣市長提名只是開胃小菜，真正的大菜能否端出，還是要看鄭麗文的誠意，以及黨中央兩岸關係的主張是否偏離台灣主流民意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法