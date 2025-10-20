趙少康籲鄭麗文消除親中力量 「令不出黨中央」鄭駁不可能

前立委鄭麗文當選國民黨主席，黨內擔憂「親共」問題會影響國民黨路線，藍營縣市長和民代間也出現「求自保」的聲音。（資料照）

黨內憂親共 地方公職湧「求自保」聲浪

前立委鄭麗文當選國民黨主席，黨內擔憂「親共」問題會影響國民黨路線，藍營縣市長和民代間也出現「求自保」的聲音。前中廣董事長趙少康昨表示，黨主席如要能帶領縣市長及立院黨團，必須努力改革，消除親中力量，否則會「令不出黨中央」，中央黨部將成為黨主席一個人的武林。

鄭麗文則反駁，「令不出黨中央」在黨內不可能存在，她在選舉過程中感受到全黨上下一心，對未來高度期待，國民黨不會有宮鬥劇、內部勾心鬥角等問題，她會團隊作戰、集體領導、尊重地方，一定可以符合黨員期待，在明年地方選舉開出紅牌。

趙少康表示，中央因為國民黨不是執政黨，國民黨主要的舞台在立法院。這屆黨主席的主要任務是只要穩住當前局勢就好，平穩過渡到二〇二六、二〇二八，千萬不要出花樣扯後腿。黨主席最重要的是在需要時，無私無我舉辦公平公正初選，選出最能勝選的人參選。如果黨中央政策與地方百里侯或立院黨團一致，則可發揮相輔相乘效果，否則將各行其是。

趙：國民黨要體認選民在台灣 不在大陸

趙強調，政黨的生命在選舉，國民黨一定要體認選民是在台灣，不在大陸，要追求台灣及兩千萬選民的最大利益，否則民進黨執政再爛、再荒唐，也坐擁四〇％的選票。

趙少康說，黨主席如要能帶領協調縣市長及立院黨團，必須非常努力加大改革力道，降低、消除親中力量，否則會令不出黨中央。中央黨部成為黨主席一個人的武林，固然可以舞的虎虎生風，但無法整合立法院與縣市長力量，非常可惜。

