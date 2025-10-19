民進黨羅東議員黨內初選 3選將出爐

民進黨羅東議員黨內初選 3選將出爐2025/10/19 05:30 記者游明金／宜蘭報導
宜蘭縣羅東鎮縣議員有五席，明年底五合一選舉，民進黨決定提名三席，但黨內有四人登記，經過連續兩天的民調，結果昨天揭曉，由現任縣議員謝家倫、呂惠卿與前縣議員薛呈懿勝出，將代表民進黨投入明年底選戰。
謝家倫、呂惠卿、薛呈懿勝出
民進黨宜蘭縣黨部委託大地與山水民調公司，在十六日、十七日晚上連續兩天辦理電話民調；經統計，謝家倫獲得三六．九五％的支持度、呂惠卿三〇．九四％、薛呈懿廿五．四九％、羅東鎮民代表要轉戰縣議員的簡鳴佐只獲得六．六二％。
搭配縣長參選人林國漳 盼揮出全壘打
民進黨分析，民進黨在羅東有三席議員的實力，這次民調出線的三人都是強棒，搭配羅東鎮長參選人黃適超、縣長參選人林國漳，希望發揮團結與整體的力量，共同揮出全壘打。
本屆羅東五席議員分別是謝家倫、呂惠卿、國民黨的陳鴻禧、黃琤婷與副議長陳漢鍾；陳鴻禧下屆要轉戰羅東鎮長，遺缺外傳將由因貪污等案停職的縣長林姿妙兒子林宜弘接棒，陳漢鍾與黃琤婷也都會爭取連任；國民黨宜縣黨部表示，提名作業要等新的黨主席上任，後續才能確定提名辦法與時間。
