為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    悼柯克 林奐均：盼年輕世代珍惜自由

    2025/10/19 05:30 記者方瑋立／台北報導
    福爾摩沙共和會昨舉辦「查理柯克紀念會」，前民進黨主席林義雄之女林奐均出席致詞。（記者陳逸寬攝）

    福爾摩沙共和會昨舉辦「查理柯克紀念會」，前民進黨主席林義雄之女林奐均出席致詞。（記者陳逸寬攝）

    美國保守派NGO美國轉折點、知名右翼倡議家查理柯克九月在大學校園演講時遭暗殺身亡。福爾摩沙共和會昨在台大公衛學院舉辦「愛、信念、勇氣——查理柯克紀念會」，前民進黨主席林義雄之女林奐均強調，柯克喚醒美國年輕世代對自由與信仰的追求，希望台灣的父母也應將價值觀傳承給下一代，讓年輕人更瞭解台灣歷史、國家，更珍惜所擁有的自由。

    林奐均昨在母親、前立委方素敏陪同下出席，她致詞時感性回憶，得知柯克遇害時「當場跪地落淚」，讚其為「真實自由的英雄、信仰的殉道者」，勇於面對仇敵、堅守真理，是基督徒的榜樣。

    林奐均也示警台灣媒體「被左派論述主導」，導致台灣很多人不認識柯克，呼籲民眾重視價值教育與信仰根本。她指出，柯克在短短十三年間，喚醒美國年輕世代對信仰與自由的追求，希望台灣也能趕上這股浪潮，迎來政治與信仰的復興。

    美國總統川普第一任期時的白宮首席策略長班農透過影片致意指出，柯克在生命最後一個週末選擇前往韓國，關心東亞局勢，為韓國、台灣、菲律賓與日本傳遞自由與信仰的訊息。「他始終與你們站在一起」。

    美籍學者吉耐獅：

    反共是美台共同使命

    國防院訪問學者、美國空軍退役軍官吉耐獅現場致詞說，對抗共產主義是美台共同的使命，中共是兩國面臨的最大威脅，這也是柯克堅信的觀點。他強調，柯克若在此，會勉勵台灣人堅守憲法所保障的自由，不向中共屈服，並勇於辯論與堅持真理。

    福爾摩沙共和會昨舉辦「查理柯克紀念會」，蔡政道牧師致詞。（記者陳逸寬攝）

    福爾摩沙共和會昨舉辦「查理柯克紀念會」，蔡政道牧師致詞。（記者陳逸寬攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播