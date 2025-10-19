悼柯克 林奐均：盼年輕世代珍惜自由

福爾摩沙共和會昨舉辦「查理柯克紀念會」，前民進黨主席林義雄之女林奐均出席致詞。（記者陳逸寬攝）

美國保守派NGO美國轉折點、知名右翼倡議家查理柯克九月在大學校園演講時遭暗殺身亡。福爾摩沙共和會昨在台大公衛學院舉辦「愛、信念、勇氣——查理柯克紀念會」，前民進黨主席林義雄之女林奐均強調，柯克喚醒美國年輕世代對自由與信仰的追求，希望台灣的父母也應將價值觀傳承給下一代，讓年輕人更瞭解台灣歷史、國家，更珍惜所擁有的自由。

林奐均昨在母親、前立委方素敏陪同下出席，她致詞時感性回憶，得知柯克遇害時「當場跪地落淚」，讚其為「真實自由的英雄、信仰的殉道者」，勇於面對仇敵、堅守真理，是基督徒的榜樣。

林奐均也示警台灣媒體「被左派論述主導」，導致台灣很多人不認識柯克，呼籲民眾重視價值教育與信仰根本。她指出，柯克在短短十三年間，喚醒美國年輕世代對信仰與自由的追求，希望台灣也能趕上這股浪潮，迎來政治與信仰的復興。

美國總統川普第一任期時的白宮首席策略長班農透過影片致意指出，柯克在生命最後一個週末選擇前往韓國，關心東亞局勢，為韓國、台灣、菲律賓與日本傳遞自由與信仰的訊息。「他始終與你們站在一起」。

美籍學者吉耐獅：

反共是美台共同使命

國防院訪問學者、美國空軍退役軍官吉耐獅現場致詞說，對抗共產主義是美台共同的使命，中共是兩國面臨的最大威脅，這也是柯克堅信的觀點。他強調，柯克若在此，會勉勵台灣人堅守憲法所保障的自由，不向中共屈服，並勇於辯論與堅持真理。

福爾摩沙共和會昨舉辦「查理柯克紀念會」，蔡政道牧師致詞。（記者陳逸寬攝）

